DE
FR

La taxe de 20% abandonnée
Au pied du mur, Trump renonce à son plan explosif pour Ormuz

Donald Trump abandonne son projet controversé d'imposer une taxe de 20% sur les navires traversant le détroit d'Ormuz, annonce faite ce 14 juillet 2026.
Publié: 17:25 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche le 19 septembre 2025 à Washington, DC.
Photo: Getty Images

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Donald Trump abandonne son projet de taxe de 20 % sur les navires traversant le détroit d'Ormuz, a-t-il annoncé sur Truth
  • La taxe visait à financer des mesures de sécurité dans le détroit, mais elle a provoqué des critiques internationales
  • Environ 20% du commerce mondial de pétrole transite par le détroit d'Ormuz chaque année
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social qu'il renonçait à son projet évoqué la veille de taxe de 20% sur les navires passant par le détroit d'Ormuz, remplaçant cette idée par des accords commerciaux avec les Etats du Golfe.

Il a ainsi déclaré avoir «décidé» de remplacer cette «rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons» des navires par «des accords de commerce et d'investissements que les différents Etats du Golfe feront aux Etats-Unis».

Ce revirement, à peine 24 heures après avoir annoncé vouloir instaurer cette taxe contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation, est intervenu à la suite de «discussions très productives» avec les pays du Golfe, selon le président américain.

Il a réaffirmé dans le même temps sa volonté d'imposer de nouveau un «blocus TOTAL» des ports iraniens, qui entrera en vigueur mardi à 20H00 GMT selon l'armée américaine.

«Les gardiens du détroit d'Ormuz»

Donald Trump avait affirmé lundi que les Etats-Unis seraient désormais «les gardiens du détroit d'Ormuz», alors que les bombardements avec l'Iran ont repris dans une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril.

De son côté, le commandement militaire iranien a affirmé qu'il ne laisserait pas les Etats-Unis «interférer» dans le détroit, tout en mettant en garde ses voisins du Golfe contre toute coopération avec Washington. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus