Donald Trump abandonne son projet controversé d'imposer une taxe de 20% sur les navires traversant le détroit d'Ormuz, annonce faite ce 14 juillet 2026.

Au pied du mur, Trump renonce à son plan explosif pour Ormuz

Au pied du mur, Trump renonce à son plan explosif pour Ormuz

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Donald Trump abandonne son projet de taxe de 20 % sur les navires traversant le détroit d'Ormuz, a-t-il annoncé sur Truth

La taxe visait à financer des mesures de sécurité dans le détroit, mais elle a provoqué des critiques internationales

Environ 20% du commerce mondial de pétrole transite par le détroit d'Ormuz chaque année

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social qu'il renonçait à son projet évoqué la veille de taxe de 20% sur les navires passant par le détroit d'Ormuz, remplaçant cette idée par des accords commerciaux avec les Etats du Golfe.

Il a ainsi déclaré avoir «décidé» de remplacer cette «rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons» des navires par «des accords de commerce et d'investissements que les différents Etats du Golfe feront aux Etats-Unis».

Ce revirement, à peine 24 heures après avoir annoncé vouloir instaurer cette taxe contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation, est intervenu à la suite de «discussions très productives» avec les pays du Golfe, selon le président américain.

Il a réaffirmé dans le même temps sa volonté d'imposer de nouveau un «blocus TOTAL» des ports iraniens, qui entrera en vigueur mardi à 20H00 GMT selon l'armée américaine.

«Les gardiens du détroit d'Ormuz»

Donald Trump avait affirmé lundi que les Etats-Unis seraient désormais «les gardiens du détroit d'Ormuz», alors que les bombardements avec l'Iran ont repris dans une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril.

De son côté, le commandement militaire iranien a affirmé qu'il ne laisserait pas les Etats-Unis «interférer» dans le détroit, tout en mettant en garde ses voisins du Golfe contre toute coopération avec Washington.