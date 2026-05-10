Deux semaines de plus et les Etats-Unis auront éliminé toutes les cibles iraniennes

Les Etats-Unis n'ont besoin que de «deux semaines supplémentaires» pour atteindre toutes leurs cibles en Iran, a assuré Donald Trump dans une interview enregistrée plus tôt dans la semaine et diffusée dimanche.

Interrogé par la journaliste indépendante Sharyl Attkisson, le président américain a par ailleurs répété que les Iraniens étaient «vaincus sur le plan militaire», et en a profité pour brocarder une nouvelle fois ses alliés de l'Otan en qualifiant l'alliance de «tigre de papier».

«Ils sont vaincus sur le plan militaire (...) peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais je pense qu'ils le savent», a assuré Donald Trump à la journaliste. Et d'ajouter: «Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont dit leur dernier mot.»

Il a laissé entendre que l'armée américaine pourrait «rester sur place deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles. Nous avions certaines cibles en vue, et nous en avons probablement atteint 70% d'entre elles, mais il y en a d'autres que nous pourrions encore frapper (...) ce ne serait que la touche finale», a-t-il ainsi déclaré.

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Source: APF