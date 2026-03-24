L'armée israélienne agit «selon un plan inchangé», négociations ou pas

L'armée israélienne continue d'agir et de frapper en Iran et au Liban «selon un plan inchangé», quelles que soient les éventuelles discussions en cours en vue d'un accord pour mettre fin aux hostilités, a déclaré mardi soir son porte-parole.

«En ce qui concerne un accord ou un autre, nous agissons actuellement selon un plan inchangé», a déclaré le général de brigade Effie Defrin lors d'un point de presse télévisé, en réponse à une question évoquant les efforts en vue d'enclencher un processus diplomatique susceptible de mettre fin à la guerre qui embrase le Moyen-Orient depuis le 28 février.

«Nous agissons, et nous continuerons d'agir, nous agissons en ce moment même pour approfondir les frappes et éliminer les menaces existentielles» et «nous frappons à la fois en Iran et au Liban» a-t-il ajouté.

Source: AFP