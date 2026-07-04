Charles III réaffirme ses «valeurs communes» avec Washington

A l'occasion des 250 ans de l'indépendance des Etats-Unis, le roi Charles III a réaffirmé les «valeurs communes» entre Londres et Washington, soulignant une relation fondée sur l'amitié, la liberté et la dignité humaine.

AFP Agence France-Presse

Le roi Charles III a dit samedi «n'avoir aucun doute» sur le fait que Londres et Washington continueront à défendre leurs «valeurs communes», dans un message publié à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis.

«A travers des siècles de défis et de réussites partagés, nos nations ont construit une relation fondée sur l'amitié, la confiance et la conviction en la liberté, l'Etat de droit et la dignité de tous les êtres humains», a d'abord écrit le monarque britannique dans un message signé Charles R et diffusé sur le compte X de la famille royale.

L'usage de la signature Charles R (r comme «rex», le roi en latin) signifie qu'il s'agit d'un message personnel du roi et non du Buckingham Palace.

«Alors que nous nous tournons vers les 250 prochaines années, je n'ai aucun doute que nous continuerons à défendre nos valeurs communes», a-t-il ajouté, disant croire que le «lien entre nos deux peuples» est «destiné à se renforcer avec le temps».

«Des amis proches»

Ce message intervient après sa visite d'Etat de quatre jours aux Etats-Unis fin avril, qui avait été saluée comme un succès et comme un soutien à la «relation spéciale» entre Londres et Washington, pourtant mise à rude épreuve ces derniers mois.

Devant le roi Charles, Donald Trump avait notamment affirmé que les Etats-Unis n'avaient pas «d'amis plus proches que les Britanniques» et célébré les liens de «sang» entre les deux nations, sans aucune allusion aux fortes tensions entre Londres et Washington à propos de la guerre en Iran.

Les Etats-Unis célèbrent samedi un «Independance day» un peu particulier, 250 ans après la signature de la Déclaration d'indépendance à Philadelphie (est) marquant la rupture de treize colonies avec la Couronne britannique.







