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Apèrs la gigantesque salle de bal
Trump veut installer une piste pour hélicoptère à la Maison Blanche

Donald Trump prévoit de construire une piste pour hélicoptère à la Maison Blanche pour éviter d'endommager la pelouse sud. Le projet fait suite à l'arrivée d'un nouvel hélicoptère présidentiel plus puissant, selon le Wall Street Journal.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Donald Trump veut préserver la pelouse sud de la Maison Blanche.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump, qui a engagé de nombreux chantiers à la Maison Blanche, envisage désormais d'y construire une piste pour hélicoptère, rapporte lundi le Wall Street Journal. 

Ce projet, indique le quotidien économique, est la conséquence de la mise en service d'un nouveau modèle d'hélicoptère pour les présidents américains. Le nouvel appareil, plus puissant, endommagerait en effet la pelouse sud de la Maison Blanche, d'où Donald Trump décolle et où il atterrit quand il se déplace hors de Washington, précise le Wall Street Journal.

En réponse à une demande de confirmation de l'AFP, Davis Ingle, un porte-parole de la présidence, a seulement répondu: «Le président Trump n'a cessé d'apporter des améliorations à la Maison Blanche et dans toute la ville de Washington, qui bénéficieront à de futurs présidents et aux Américains.»

Multiples chantiers

Ancien promoteur immobilier, le président américain a lancé depuis son retour au pouvoir plusieurs chantiers qu'il suit de très près et qu'il commente abondamment.

En plus de recouvrir les murs du Bureau ovale, jusque là plutôt dépouillé, d'une multitude de dorures, il a fait paver la pelouse de la célèbre roseraie de la Maison Blanche, pour en faire un espace de réception extérieur rappelant sa propriété privée de Mar-a-Lago (Floride). Donald Trump fait par ailleurs construire une gigantesque salle de bal, après avoir ordonné la destruction d'une aile de la célèbre bâtisse blanche où résident les présidents américains.

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Il s'est plus récemment pris de passion pour la rénovation d'un immense bassin jouxtant le monument consacrée à Abraham Lincoln, un lieu emblématique de la capitale américaine. Ces diverses entreprises ont suscité des interrogations sur leur financement et sont vivement critiquées par l'opposition démocrate. Donald Trump affirme lui que ses prédécesseurs avaient laissé la Maison Blanche à l'état de «taudis».

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