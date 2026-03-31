Un juge fédéral a suspendu la construction d'une salle de bal à la Maison Blanche, projet voulu par Donald Trump. La décision souligne que l'accord du Congrès est nécessaire pour modifier ce bâtiment emblématique.

Un juge bloque la construction de la salle de bal de Trump

Un juge bloque la construction de la salle de bal de Trump

AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral a ordonné mardi la suspension de la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump à la Maison Blanche, un revers pour le républicain qui souhaite laisser sa marque dans le paysage américain.

«Le président des Etats-Unis est le gardien de la Maison Blanche pour les futures générations de familles présidentielles. Il n'en est toutefois pas le propriétaire!», a écrit le juge Richard Leon dans sa décision, précisant que le projet nécessiterait l'accord du Congrès.

En octobre, le milliardaire a fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1.000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.