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«Il n'est pas le propriétaire»
Un juge bloque la construction de la salle de bal de Trump

Un juge fédéral a suspendu la construction d'une salle de bal à la Maison Blanche, projet voulu par Donald Trump. La décision souligne que l'accord du Congrès est nécessaire pour modifier ce bâtiment emblématique.
Publié: il y a 13 minutes
Donald Trump présente une image de synthèse de l'intérieur de la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche, le 22 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral a ordonné mardi la suspension de la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump à la Maison Blanche, un revers pour le républicain qui souhaite laisser sa marque dans le paysage américain.

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«Le président des Etats-Unis est le gardien de la Maison Blanche pour les futures générations de familles présidentielles. Il n'en est toutefois pas le propriétaire!», a écrit le juge Richard Leon dans sa décision, précisant que le projet nécessiterait l'accord du Congrès.

En octobre, le milliardaire a fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1.000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

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