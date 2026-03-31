Un juge bloque la construction de la salle de bal de Trump

AFP Agence France-Presse
Un juge fédéral a ordonné mardi la suspension de la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump à la Maison Blanche, un revers pour le républicain qui souhaite laisser sa marque dans le paysage américain.
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«Le président des Etats-Unis est le gardien de la Maison Blanche pour les futures générations de familles présidentielles. Il n'en est toutefois pas le propriétaire!», a écrit le juge Richard Leon dans sa décision, précisant que le projet nécessiterait l'accord du Congrès.
En octobre, le milliardaire a fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1.000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.
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