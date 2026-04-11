A Washington, Donald Trump prévoit un gigantesque arc de triomphe de 76 mètres, surpassant celui de Paris. Présenté vendredi, le projet inclut des statues en or et des inscriptions patriotiques.

L'administration Trump dévoile les plans d'un arc de triomphe à Washington

L'administration Trump dévoile les plans d'un arc de triomphe à Washington

AFP Agence France-Presse

L'administration Trump a dévoilé vendredi les plans d'une grande arche qu'elle souhaite construire à Washington. Ce nouveau projet du président américain est destiné à marquer de son empreinte la capitale américaine.

«Je suis ravi d'annoncer qu'AUJOURD'HUI mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans à la très respectée Commission des beaux-arts de ce qui sera le MEILLEUR et la PLUS BEAU Arc de triomphe au monde», a écrit le républicain sur sa plateforme Truth Social.

«Ce sera une merveilleuse addition à la région de Washington dont tous les Américains pourront profiter pendant de nombreuses décennies!», a-t-il ajouté. Cette arche de 76 mètres de hauteur devrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde.

Trois statues en or

Le plan a été présenté à la Commission des beaux-arts américaine, dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump. Il prévoit un arc surmonté de trois statues en or et où il est inscrit «One nation under God» («Une nation sous Dieu») et «Liberty and justice for all» («Liberté et égalité pour tous») également en lettres dorées.

Cette arche, inspirée de l'Arc de triomphe à Paris, est un exemple parmi d'autres de projets portés par le président lui-même ou par ses proches qui visent à laisser sa marque dans le paysage américain. Le président américain a notamment obtenu le feu vert à la frappe d'une pièce commémorative en or à son effigie.

Donald Trump fait également bâtir une immense salle de bal à la Maison Blanche censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers et a également fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.