DE
FR

Plus grand que celui de Paris
L'administration Trump dévoile les plans d'un arc de triomphe à Washington

A Washington, Donald Trump prévoit un gigantesque arc de triomphe de 76 mètres, surpassant celui de Paris. Présenté vendredi, le projet inclut des statues en or et des inscriptions patriotiques.
Publié: 07:54 heures
L'arche de 76 mètres de hauteur devrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'administration Trump a dévoilé vendredi les plans d'une grande arche qu'elle souhaite construire à Washington. Ce nouveau projet du président américain est destiné à marquer de son empreinte la capitale américaine.

A lire aussi
Trump affirme que l'armée construit un complexe militaire sous la future salle de bal de la Maison Blanche
«Tout se passe très bien!»
Trump construit un complexe militaire sous la salle de bal de la Maison Blanche
Après sa salle de bal gigantesque, Donald Trump enchaîne avec des projets fous
Des millions dépensés
Après sa salle de bal monumentale, Trump enchaîne avec des projets fous

«Je suis ravi d'annoncer qu'AUJOURD'HUI mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans à la très respectée Commission des beaux-arts de ce qui sera le MEILLEUR et la PLUS BEAU Arc de triomphe au monde», a écrit le républicain sur sa plateforme Truth Social.

«Ce sera une merveilleuse addition à la région de Washington dont tous les Américains pourront profiter pendant de nombreuses décennies!», a-t-il ajouté. Cette arche de 76 mètres de hauteur devrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde.

Trois statues en or

Le plan a été présenté à la Commission des beaux-arts américaine, dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump. Il prévoit un arc surmonté de trois statues en or et où il est inscrit «One nation under God» («Une nation sous Dieu») et «Liberty and justice for all» («Liberté et égalité pour tous») également en lettres dorées.

Cette arche, inspirée de l'Arc de triomphe à Paris, est un exemple parmi d'autres de projets portés par le président lui-même ou par ses proches qui visent à laisser sa marque dans le paysage américain. Le président américain a notamment obtenu le feu vert à la frappe d'une pièce commémorative en or à son effigie.

Donald Trump fait également bâtir une immense salle de bal à la Maison Blanche censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers et a également fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus