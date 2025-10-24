Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Donald Trump, habitué à obtenir ce qu’il souhaite, a laissé sa marque sur la Maison Blanche: la décoration a été refaite, la roseraie Wilson détruite, et une aile entière démolie pour créer une immense salle de bal. Son prochain projet? Un arc de Triomphe à Washington.

Après sa salle de bal gigantesque, Donald Trump enchaîne avec des projets fous

Après sa salle de bal gigantesque, Donald Trump enchaîne avec des projets fous

1/11 Le président américain Donald Trump a transformé la Maison Blanche. Photo: AFP

Sandra Marschner

La Maison Blanche rayonne. Lors d'un entretien avec la présentatrice de «Fox News» Laura Ingraham dans le bureau ovale, le président américain Donald Trump a déclaré qu'«il lui fallait un peu de lumière» en allusion au décor doré de la Maison Blanche.

Le président américain souhaite se démarquer de son prédécesseur. Et pour cela, il compte bien se débarrasser de quelques éléments jusqu'ici cultes tels que l'aile est ou la roseraie Wilson.

Donald Trump a transformé la Maison Blanche et lancé des projets de construction gigantesques valant des centaines de millions. Blick vous propose un aperçu.

Une salle de bal monumentale

La Maison Blanche a annoncé fin juillet une extension monumentale. Une magnifique salle de bal doit voir le jour sur une surface d'environ 8361 mètres carrés. Pour ce faire, Donald Trump a démoli toute l'aile est. En effet, la salle de bal doit être reliée au bâtiment principal par un hall et un pont. Il était pourtant question d'une «modernisation».

La «White House State Ballroom» devrait pouvoir accueillir environ 1000 invités. Les premières visualisations montrent des plafonds ornés d'or, des colonnes saillantes, des lustres opulents et des chandeliers. Coût? Environ 300 millions de dollars (environ 240 millions de francs). Le propriétaire de la Maison Blanche et d'autres donateurs doivent encore les réunir.

Des anges en or

Du haut d'une corniche somptueusement ornée d'or, un ange observe les visiteurs du bureau ovale. Lors d'un entretien avec la présentatrice Laura Ingraham, Donald Trump explique que les anges sont fabriqués en or, car la peinture dorée n'atteint jamais l'effet du métal.

Une cheminée opulente

L'or se retrouve dans tout le bureau du président américain. C'est surtout autour de la cheminée, devant laquelle Donald Trump reçoit ses invités, qu'il brille de manière éclatante. Les coupes et les statues trouvent à peine leur place sur le manteau de la cheminée, tant elles sont nombreuses. Alors que sous le mandat de Joe Biden, la cheminée était uniformément blanche et décorée de branchages, elle brille désormais d'un décor onéreux. Au lieu d'un tapis bleu, un tapis couleur crème a été placé au sol pour mettre en avant les reflets du précieux métal.

Un mur de tableaux somptueux

Joe Biden avait fait accrocher cinq portraits au-dessus de la cheminée. Contrairement à ce dernier, Donald Trump a vu les choses en grand. Neuf portraits et deux miroirs dans des cadres dorés opulents trônent désormais sur le mur. Les éléments dorés de la pièce, les invités et Donald Trump lui-même s'y reflètent tour à tour.

Les «meilleurs mâts du pays»

En juin, Donald Trump a fait installer deux imposants mâts de drapeaux d’environ 27 mètres devant la Maison Blanche. «Ce sont les meilleurs mâts du pays, et même du monde», a déclaré le président devant les journalistes, se vantant qu’aucun mât ne pourrait être plus grand que ceux-ci.

La roseraie a été rasée

Un élément de la Maison Blanche vieux de plus de cent ans vient toutefois entraver la ligne décorative de Donald Trump. La célèbre roseraie qu'Ellen Wilson, épouse de l'ancien président Woodrow Wilson, avait fait aménager en 1913 devant la Maison Blanche. Le problème est résolu: elle a été rasée.A la place, on y trouve désormais une terrasse qui ressemble au lieu de détente préféré de président américain à Mar-a-Lago.

Un arc de triomphe à Washington

Lors d'un dîner de collecte de fonds pour la salle de bal à la mi-octobre, Donald Trump a présenté un autre projet de construction: un arc de triomphe sera érigé à Washington. Les plans de construction ressemblent à l'Arc de Triomphe de Paris. «Ce sera vraiment magnifique», a déclaré le président américain cité par la chaîne CNN.

Parmi les différents modèles présentés, c'est le plus grand qui plaît le plus à Donald Trump. Selon les rapports, l'édifice doit être construit sur un îlot de circulation dans l'axe du Lincoln Memorial situé de l'autre côté du Arlington Memorial Bridge.

Le monument sera construit pour une occasion spéciale: le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 2026. La date de début des travaux et le montant des coûts restent encore inconnus.