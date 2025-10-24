Donald Trump a mis fin à toutes négociations commerciales avec le Canada à cause d'une publicité télévisée mettant en scène Ronald Reagan. Selon Trump, cette vidéo canadienne est «scandaleuse».

Hors de lui, Trump arrête ses négociations commerciales avec le Canada à cause d'une pub

Donald Trump a été offusqué par une publicité diffusée au Canada. Photo: DR

Donald Trump se fritte encore une fois avec son voisin du nord. Jeudi soir, le président américain a annoncé la fin des négociations commerciales avec le Canada sur son réseau Truth Social, à la surprise générale. La raison? Le Canada aurait lancé une «campagne publicitaire trompeuse contre les droits de douane» aux Etats-Unis, selon le républicain.

Cette campagne a été lancée par Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. La semaine dernière, il a annoncé vouloir diffuser des spots publicitaires contre les tarifs douaniers punitifs aux Etats-Unis, pour un montant de 75 millions de dollars. Cette semaine, la publicité en question a été diffusée sur les écrans américains. Point intéressant: les Canadiens ont choisi d'utiliser la voix de l'ancien président républicain Ronald Reagan pour illustrer cette campagne.

Au cours de cette vidéo d'une minute, Ronald Reagan déclare: «Les tarifs douaniers sont toujours une mauvaise idée. Les marchés s'effondrent, des industries entières ferment et des millions de personnes perdent leur emploi.»

La Fondation Reagan réagit

Un sujet explosif! A présent, Trump accuse le Canada d'avoir déformé les propos de Ronald Reagan avec cette campagne. «A cause de leur comportement scandaleux, toutes les négociations commerciales avec le Canada sont interrompues», a écrit Trump sur Truth Social.

Le fait est que ces déclarations de l'ancien président américain sont tirées d'un discours officiel prononcé le 25 avril 1987 et qu'elles ne sont pas fausses. Cependant, la Fondation Ronald Reagan a reconnu dans un communiqué que ses propos avaient été tirés de leur contexte. «La publicité déforme le discours présidentiel, et le gouvernement de l'Ontario n'a ni demandé ni obtenu l'autorisation d'utiliser ou de modifier ces déclarations.» Dans son communiqué, la fondation menace même de poursuivre juridiquement l'Ontario.

Il y a tout juste deux semaines, le Premier ministre canadien Mark Carney s'est rendu à Washington pour demander un assouplissement des droits de douane américains, Mais Trump ne lui a fait aucune concession.