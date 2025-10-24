DE
FR
Donald Trump se déchaîne à cause de ce spot télévisé canadien
1:02
Entretiens interrompus:Donald Trump se déchaîne à cause de ce spot télévisé canadien

«C'est scandaleux!»
Hors de lui, Trump arrête ses négociations commerciales avec le Canada à cause d'une pub

Donald Trump a mis fin à toutes négociations commerciales avec le Canada à cause d'une publicité télévisée mettant en scène Ronald Reagan. Selon Trump, cette vidéo canadienne est «scandaleuse».
Publié: 10:07 heures
|
Dernière mise à jour: 10:09 heures
Partager
Écouter
Donald Trump a été offusqué par une publicité diffusée au Canada.
Photo: DR

Donald Trump se fritte encore une fois avec son voisin du nord. Jeudi soir, le président américain a annoncé la fin des négociations commerciales avec le Canada sur son réseau Truth Social, à la surprise générale. La raison? Le Canada aurait lancé une «campagne publicitaire trompeuse contre les droits de douane» aux Etats-Unis, selon le républicain.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Cette campagne a été lancée par Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. La semaine dernière, il a annoncé vouloir diffuser des spots publicitaires contre les tarifs douaniers punitifs aux Etats-Unis, pour un montant de 75 millions de dollars. Cette semaine, la publicité en question a été diffusée sur les écrans américains. Point intéressant: les Canadiens ont choisi d'utiliser la voix de l'ancien président républicain Ronald Reagan pour illustrer cette campagne.

Au cours de cette vidéo d'une minute, Ronald Reagan déclare: «Les tarifs douaniers sont toujours une mauvaise idée. Les marchés s'effondrent, des industries entières ferment et des millions de personnes perdent leur emploi.»

La Fondation Reagan réagit

Un sujet explosif! A présent, Trump accuse le Canada d'avoir déformé les propos de Ronald Reagan avec cette campagne. «A cause de leur comportement scandaleux, toutes les négociations commerciales avec le Canada sont interrompues», a écrit Trump sur Truth Social.

A lire aussi
Entre Mark Carney le Canadien et Donald Trump, ça peut faire mal
Il a gagné les élections
Entre Mark Carney le Canadien et Donald Trump, ça peut faire mal
Trump annonce mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada
«Une taxe scandaleuse»
Trump annonce mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada

Le fait est que ces déclarations de l'ancien président américain sont tirées d'un discours officiel prononcé le 25 avril 1987 et qu'elles ne sont pas fausses. Cependant, la Fondation Ronald Reagan a reconnu dans un communiqué que ses propos avaient été tirés de leur contexte. «La publicité déforme le discours présidentiel, et le gouvernement de l'Ontario n'a ni demandé ni obtenu l'autorisation d'utiliser ou de modifier ces déclarations.» Dans son communiqué, la fondation menace même de poursuivre juridiquement l'Ontario.

Il y a tout juste deux semaines, le Premier ministre canadien Mark Carney s'est rendu à Washington pour demander un assouplissement des droits de douane américains, Mais Trump ne lui a fait aucune concession. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus