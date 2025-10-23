Trump annonce que les négociations commerciales avec le Canada sont «rompues»
Le président américain Donald Trump a décidé jeudi soir de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada. Il accuse les autorités canadiennes d'avoir tordu les propos de son prédécesseur Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.
«Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES", a-t-il publié sur son réseau Truth Social.
«La Fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a utilisé de manière frauduleuse une publicité, qui est FAUSSE, dans laquelle Ronald Reagan s'exprime négativement sur les droits de douane», rapporte le président dans son message.
Il fait référence à la campagne publicitaire financée par la province canadienne d'Ontario, pour environ 75 millions de dollars, afin de convaincre les électeurs républicains américains, selon plusieurs médias.
Mais Donald Trump accuse les autorités canadiennes d'avoir «agi ainsi uniquement pour influencer la décision de la Cour suprême des Etats-Unis et d'autres tribunaux», devant lesquels est contesté la légalité des décrets du président américain ayant déclenché ces hausses douanières.
Source: AFP
Trump n'offre pas de concessions commerciales au Canada
Donald Trump s'est montré très aimable mardi avec le Premier ministre canadien, Mark Carney. Il a vanté «beaucoup de progrès» dans les difficiles discussions commerciales entre leurs deux pays, mais sans offrir de concessions concrètes.
«Je l'ai bien aimé dès le départ et nous avons une bonne relation. Nous avons un conflit commercial normal mais nous allons probablement régler cela», a dit le président américain dans le Bureau ovale.
«Nous allons obtenir le bon accord» pour le Canada, a dit le Premier ministre, alors que la guerre commerciale menée par l'administration Trump a profondément perturbé les relations bilatérales et fragilisé l'économie canadienne. Un communiqué publié sur X après la rencontre par Mark Carney souligne toutefois en creux l'absence d'engagement ferme de son hôte.
«Le président Trump et moi savons qu'il y a des domaines dans lesquels nos pays sont en concurrence et d'autres dans lesquels nous serons plus forts ensemble», a-t-il écrit. «Nous nous concentrons sur la mise en place de ces nouvelles opportunités.»
Source: AFP
Le Premier ministre canadien au-devant d'un nouveau face-à-face à hauts risques avec Trump
Le Premier ministre canadien Mark Carney se rend de nouveau à Washington mardi pour rencontrer Donald Trump et tenter d'assouplir certains des droits de douane imposés à son pays, où l'on attend désormais de lui des résultats.
Ce sera sa seconde visite à la Maison Blanche depuis son élection en avril alors que la guerre commerciale menée par l'administration Trump a profondément perturbé les relations bilatérales et fragilisé l'économie canadienne. Selon Ottawa, il s'agit d'une «visite de travail» pour évoquer «les priorités communes dans le cadre d'une nouvelle relation économique et sécuritaire» entre les deux pays.
«Le commerce sera l'un des sujets de discussion (mardi), ainsi que d'autres dossiers importants pour le Canada et les Etats-Unis», a confirmé lundi Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche. Donald Trump «se réjouit à l'idée d'avoir cette discussion».
Contrairement à d'autres grands alliés des Etats-Unis, dont l'Union européenne, le Canada n'a pas encore conclu d'accord commercial global avec son voisin et principal partenaire économique.
Source: AFP
Lula et Trump se sont parlé et doivent se voir bientôt
Le président brésilien Lula a demandé lundi à son homologue américain Donald Trump de lever la surtaxe frappant une partie des exportations brésiliennes, lors d'un premier échange téléphonique qui doit être suivi de prochaines rencontres. L'échange marque une étape importante alors qu'une crise sans précédent, commerciale et diplomatique, fait rage entre les deux pays depuis deux mois.
Lors de cette conversation au «ton amical», qui a «duré 30 minutes» à la suite d'un appel du président américain, Luiz Inacio Lula da Silva a appelé à «lever la surtaxe imposée sur des produits brésiliens et les mesures restrictives contre des autorités brésiliennes», selon un communiqué de la présidence brésilienne.
Une part importante des exportations brésiliennes vers les Etats-Unis fait l'objet depuis le 6 août de droits de douane de 50%, en représailles à une supposée «chasse aux sorcières» contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, allié de la mouvance trumpiste.
Le locataire de la Maison Blanche a salué pour sa part une «très bonne» conversation téléphonique avec Lula, précisant qu'elle portait surtout sur l'économie et le commerce. «Nous aurons d'autres discussions», a-t-il promis sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Taïwan rejette les demandes de Trump sur un partage de production à 50-50
Le gouvernement taïwanais a rejeté mercredi l'idée d'un partage de production de semi-conducteurs à 50-50 avancée par Washington, qui veut réduire sa dépendance envers Taipei dans ce secteur stratégique.
«Je veux préciser que cette idée vient des Etats-Unis. Notre équipe de négociation ne s'est jamais engagée à un partage des semi-conducteurs à 50-50», a déclaré la vice Première ministre taïwanaise Cheng Li-chun, ajoutant que Taipei «n'acceptera pas ce type de condition».
Source: AFP
Le Canada et le Mexique souhaitent un accord «plus équitable» avec Trump
Le Canada et le Mexique souhaitent que l'accord commercial ACEUM les liant actuellement aux Etats-Unis soit «plus équitable et plus efficace», a affirmé jeudi le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une visite à Mexico.
«Nous sommes plus forts ensemble», a souligné le responsable lors d'une conférence de presse aux côtés de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. L'accord ACEUM de 2020 doit être réexaminé en 2026, sur fond de guerre commerciale lancée par l'administration américaine de Donald Trump à l'égard de nombreux pays.
Claudia Sheinbaum s'est pour sa part dite «optimiste» quant à l'avenir du traité commercial nord-américain ACEUM liant son pays au Canada et aux Etats-Unis et qui doit prochainement être réexaminé, sur fond de guerre commerciale menée par Donald Trump.
«Je suis optimiste. Non seulement par conviction, mais parce que je crois que l'accord commercial entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique (...) prévaudra» a-t-elle déclaré.
Source: AFP
Trump promet des droits de douane «assez importants» sur les semiconducteurs
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient «très prochainement» instaurer des droits de douane «assez importants» sur l'importation des semiconducteurs, composant clé dans la course mondiale à l'intelligence artificielle (IA).$
«Nous allons très prochainement instaurer des droits de douane», «pas très élevés, mais tout de même assez importants», a déclaré Donald Trump en marge d'un dîner à la Maison Blanche avec les plus grands patrons de la tech aux Etats-Unis.
Source: AFP
Trump ramène les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%
Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret abaissant les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, au lieu de 25% jusqu'ici.
Ils confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington. Ces surtaxes entreront en vigueur sept jours après la publication du nouveau décret au journal officiel américain, qui n'est pas encore effective.
Source: ATS
Le Brésil envisage des droits de douane réciproques en réponse aux Etats-Unis
Le Brésil envisage d'imposer des droits de douane réciproques aux Etats-Unis en réponse aux surtaxes sur de nombreux produits brésiliens, a appris jeudi l'AFP de source gouvernementale. Le président Luiz Inacio Lula da Silva a autorisé une étude interne sur une éventuelle riposte aux surtaxes de 50% imposées par Donald Trump, a-t-il été indiqué.
La Chambre de commerce extérieur, incluant notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, doit déterminer dans les 30 jours si ces surtaxes tombent sous le coup d'une loi sur la réciprocité adoptée en avril.
Dans ce cas, un groupe d'experts élaborera des «propositions de contre-mesures», qui pourraient inclure des droits de douane réciproques, a expliqué une source, qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisée à s'exprimer. Mais «la porte reste ouverte aux consultations diplomatiques», a souligné cette source, précisant que le gouvernement brésilien devait officiellement informer les Etats-Unis de ce processus vendredi.
«J'espère que cela permettra d'accélérer le dialogue et la négociation», a confirmé le vice-président Geraldo Alckmin devant des journalitses. Le président de gauche Lula a exprimé jeudi sa frustration: «Nous n'avons pu parler à personne, personne aux Etats-Unis.»
Source: AFP
La surtaxe douanière sur les produits indiens passe à 50%
La surtaxe douanière des Etats-Unis sur les produits indiens, de 25% depuis le début du mois, est passée mercredi à 50%, une manière pour Donald Trump de sanctionner l'importation de pétrole russe par l'Inde.
L'Inde est parmi les principaux importateurs de pétrole russe, après la Chine, et le président américain accuse New Delhi d'aider ainsi Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Le nouveau taux ne concernera cependant pas un certain nombre de produits, ce qui en réduit sensiblement la portée.
Source: AFP
25 pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis
L'agence postale de l'ONU a recensé mardi un total de 25 pays ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump.
L'administration Trump a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).
Cette décision a suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Inde ou en Australie, de suspendre les envois de colis à destination des Etats-Unis.
«Les opérateurs postaux de 25 pays membres ont déjà informé de la suspension de leurs services postaux vers les Etats-Unis, invoquant des incertitudes liées notamment aux services de transit», a indiqué l'Union postale universelle (UPU) dans un communiqué.
«Ces suspensions resteront en vigueur dans l'attente de plus amples informations sur la mise en oeuvre des mesures annoncées par les autorités américaines», a ajouté l'institution onusienne.
Source: AFP