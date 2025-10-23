05:28 heures

Trump annonce que les négociations commerciales avec le Canada sont «rompues»

Le président américain Donald Trump a décidé jeudi soir de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada. Il accuse les autorités canadiennes d'avoir tordu les propos de son prédécesseur Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES", a-t-il publié sur son réseau Truth Social.

«La Fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a utilisé de manière frauduleuse une publicité, qui est FAUSSE, dans laquelle Ronald Reagan s'exprime négativement sur les droits de douane», rapporte le président dans son message.

Il fait référence à la campagne publicitaire financée par la province canadienne d'Ontario, pour environ 75 millions de dollars, afin de convaincre les électeurs républicains américains, selon plusieurs médias.

Mais Donald Trump accuse les autorités canadiennes d'avoir «agi ainsi uniquement pour influencer la décision de la Cour suprême des Etats-Unis et d'autres tribunaux», devant lesquels est contesté la légalité des décrets du président américain ayant déclenché ces hausses douanières.

Source: AFP