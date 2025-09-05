DE
FR

En baisse de 10 points
Trump ramène les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%

Donald Trump a signé un décret réduisant les droits de douane sur les voitures japonaises de 25% à 15%. Cette mesure, conforme à l'accord signé en juillet entre les États-Unis et le Japon, entrera en vigueur une semaine après sa publication officielle.
Publié: 02:27 heures
Partager
Écouter
Les droits de douane sur les automobiles japonaises fixés à 15% confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington (archives).
Photo: Koji Sasahara
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret abaissant les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, au lieu de 25% jusqu'ici. Ils confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington. Ces surtaxes entreront en vigueur sept jours après la publication du nouveau décret au journal officiel américain, qui n'est pas encore effective.

Selon les détails du décret, l'accord signé à la fin juillet entre les Etats-Unis et le Japon prévoit donc un plafond de 15% de droits de douane pour la majorité des produits japonais exportés vers les Etats-Unis, ceux étant déjà concernés par une surtaxe au-delà de cette limite voyant leurs taux inchangés.

A lire aussi
Trump renomme le ministère de la Défense en ministère de la Guerre
Chamboulement au Pentagon
Trump renomme le ministère de la Défense en ministère de la Guerre
Un groupe proche de Trump veut relancer la natalité avec un plan radical
«Revenir 50 ans en arrière»
Le plan choc d'un groupe proche de Trump pour relancer la natalité

Certains secteurs, à l'image de l'aéronautique, des matières premières non disponibles aux Etats-Unis ou des médicaments génériques sont exempts de ce taux de 15%, précise le décret.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus