Donald Trump a signé un décret réduisant les droits de douane sur les voitures japonaises de 25% à 15%. Cette mesure, conforme à l'accord signé en juillet entre les États-Unis et le Japon, entrera en vigueur une semaine après sa publication officielle.

Trump ramène les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%

Les droits de douane sur les automobiles japonaises fixés à 15% confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington (archives). Photo: Koji Sasahara

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret abaissant les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, au lieu de 25% jusqu'ici. Ils confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington. Ces surtaxes entreront en vigueur sept jours après la publication du nouveau décret au journal officiel américain, qui n'est pas encore effective.

Selon les détails du décret, l'accord signé à la fin juillet entre les Etats-Unis et le Japon prévoit donc un plafond de 15% de droits de douane pour la majorité des produits japonais exportés vers les Etats-Unis, ceux étant déjà concernés par une surtaxe au-delà de cette limite voyant leurs taux inchangés.

Certains secteurs, à l'image de l'aéronautique, des matières premières non disponibles aux Etats-Unis ou des médicaments génériques sont exempts de ce taux de 15%, précise le décret.