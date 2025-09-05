Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

Publié: il y a 31 minutes

Donald Trump a décidé de renommer le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre. La Maison Blanche l'a annoncé jeudi.

Trump renomme le ministère de la Défense en ministère de la Guerre

Donald Trump a décidé de renommer le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre. Photo: imago/Newspix

AFP Agence France-Presse

Donald Trump va signer un décret vendredi pour que le ministère américain de la Défense s'appelle également ministère de la Guerre, comme il l'avait récemment promis, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Le décret du président américain est destiné à "«établir le nom historique de ministère de la Guerre» et enjoint au ministre de prendre toutes les mesures pour «renommer de manière définitive le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre», a précisé la Maison Blanche dans un document transmis à l'AFP.

