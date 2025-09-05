DE
FR

Chamboulement au Pentagon
Trump renomme le ministère de la Défense en ministère de la Guerre

Donald Trump a décidé de renommer le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre. La Maison Blanche l'a annoncé jeudi.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Partager
Écouter
Donald Trump a décidé de renommer le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre.
Photo: imago/Newspix
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump va signer un décret vendredi pour que le ministère américain de la Défense s'appelle également ministère de la Guerre, comme il l'avait récemment promis, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Le décret du président américain est destiné à "«établir le nom historique de ministère de la Guerre» et enjoint au ministre de prendre toutes les mesures pour «renommer de manière définitive le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre», a précisé la Maison Blanche dans un document transmis à l'AFP.

Développement suit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus