Une nouvelle salle de bal géante voit le jour à la Maison Blanche, remplaçant l'aile orientale. Le projet, financé par des fonds privés, marque la plus importante rénovation du bâtiment depuis un siècle, reflétant le style fastueux de Trump.

Trump rase une aile de la Maison Blanche pour sa salle de bal XXL

1/2 Une partie de la Maison Blanche a été démolie pour permettre l'édification de la nouvelle salle de bal de Donald Trump. Photo: JIM LO SCALZO

AFP Agence France-Presse

Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump. Cette étape marque le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle, ont constaté des journalistes de l'AFP. «Je suis heureux d'annoncer que les travaux ont commencé à la Maison Blanche pour construire la nouvelle, grande et magnifique salle de bal», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

La salle de bal, dont les coûts de construction sont évalués à 250 millions de dollars, doit avoir une surface de plus de 8000 mètres carrés et accueillir jusqu'à 1000 personnes. Elle sera utilisée pour de grands dîners donnés en l'honneur de chefs d'Etat étrangers et autres événements d'ampleur, a précisé le président.

«Elle sera plus belle que jamais»

L'imposant édifice blanc aux très hautes fenêtres, selon les maquettes, sera construit à l'emplacement de l'actuelle aile orientale, ou «East Wing», où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame. L'aile de la Maison Blanche est en train «d'être complètement modernisée» et «sera plus belle que jamais une fois les travaux terminés», s'est réjoui Donald Trump lundi. Selon lui, cette nouvelle salle de bal sera entièrement financée de fonds privés venant notamment de «généreux patriotes et de superbes entreprises».

Le républicain a organisé la semaine dernière un grand dîner pour remercier des milliardaires et grandes entreprises d'avoir fait des dons. Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises de la «tech» comme Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft et Palantir, ou encore le géant de la défense Lockheed Martin.

La Maison Blanche façon Trump

Depuis son retour au pouvoir, sa fastueuse résidence Mar-a-Lago en Floride lui sert de modèle pour façonner la Maison Blanche à son image. Le Bureau ovale, par exemple, a été chargé d'ornements dorés et deux immenses drapeaux américains ont été plantés sur les pelouses.

La Maison Blanche est la résidence ainsi que le lieu de travail des présidents américains depuis 1800. Le premier à y vivre a été John Adams, le deuxième président des Etats-Unis.