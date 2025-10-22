Donald Trump défend la démolition partielle de la Maison Blanche pour construire une salle de bal. Le projet de 250 millions de dollars suscite des critiques des démocrates, mais Trump assure qu'il ne sera pas financé par les contribuables.

Trump se moque des critiques qui pleuvent sur sa salle de bal à la Maison Blanche

Donald Trump balaie les critiques qui pleuvent sur sa future salle de bal géante à la Maison Blanche. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a balayé mardi les critiques entourant la démolition d'une partie de la Maison Blanche pour construire une vaste salle de bal, un projet qui lui est cher et l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle.

Les démocrates ont accusé le républicain de ne pas respecter la résidence présidentielle. La polémique a notamment enflé après la diffusion de photos montrant des pelleteuses arrachant la façade de l'aile orientale du bâtiment, ou «East Wing», où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame.

Un projet contradictoire

Les opposants lui ont également reproché d'avoir lancé lundi ce chantier de 250 millions de dollars, alors que le pays se trouve toujours en situation de paralysie budgétaire et que les Américains font face à un coût de la vie élevé. Trump a balayé ces allégations.

«Nous construisons une salle de bal de classe mondiale», a souligné mardi l'intéressé lors d'un déjeuner avec des sénateurs républicains à la Maison Blanche, avec le vrombissement des machines en fond sonore. «Vous entendez sans doute le magnifique bruit du chantier derrière. Vous entendez ce son? Ah, c'est de la musique à mes oreilles. J'adore ce bruit», a ajouté Donald Trump.

«C'est moi qui paie»

Le magnat de l'immobilier de 79 ans a également assuré que ce projet ne sera pas financé avec l'argent du contribuable. «Quand j'entends ce bruit, ça me fait penser à l'argent. Dans ce cas, ça me fait plutôt penser au manque d'argent, parce que c'est moi qui paie», a-t-il ainsi affirmé.

Le milliardaire républicain avait précédemment expliqué qu'il contribuerait au financement de la nouvelle salle de bal avec de «généreux patriotes et de superbes entreprises». «Ce n'est pas sa maison. C'est votre maison. Et il la détruit», a dénoncé la démocrate Hillary Clinton, qui a occupé l'aile orientale de 1993 à 2001, pendant la présidence de son mari, Bill Clinton.

La Maison Blanche se justifie

Dénonçant une «polémique montée de toutes pièces», la Maison Blanche a qualifié le projet d'"audacieux et nécessaire». Elle a également estimé qu'il s'inscrivait «dans la longue histoire des rénovations et améliorations» menées par les présidents.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump s'efforce de façonner la Maison Blanche à son image. Le Bureau ovale, par exemple, a été chargé d'ornements dorés et deux immenses drapeaux américains ont été plantés sur les pelouses.