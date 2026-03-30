Donald Trump affirme qu'un vaste complexe militaire est en construction sous une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche. Le projet voit son budget doubler et continue de susciter la controverse.

Trump affirme que l'armée construit un complexe militaire sous la future salle de bal de la Maison Blanche

Trump affirme que l'armée construit un complexe militaire sous la future salle de bal de la Maison Blanche

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé dimanche soir que l'armée américaine était en train de construire un «gros complexe» militaire sous la monumentale salle de bal qu'il fait ériger à la Maison Blanche. «Actuellement, l'armée construit un gros complexe sous la salle de bal (...) tout se passe très bien, nous sommes même en avance sur le calendrier», a déclaré le chef de l'Etat depuis l'avion le ramenant de son week-end en Floride, en montrant des plans de la salle de bal à la presse.

«La salle de bal sert en fait d'abri pour tout ce qui est en cours de construction en-dessous par les militaires, qu'il s'agisse de drones ou d'autre chose», a-t-il ajouté. Il a ajouté que cela avait «fuité récemment à la suite d'un procès ridicule» intenté contre le chantier.

Le budget grimpe

En octobre, l'ancien promoteur immobilier a fait détruire au bulldozer une aile entière du siège de la présidence à Washington. Il fait bâtir à la place une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Donald Trump évoque très fréquemment, avec force détails, ces travaux qui ont soulevé de nombreuses critiques. «Nous utilisons de l'onyx et des pierres qui sont incroyables», a-t-il ainsi récemment déclaré lors d'une conférence de presse en partie dédiée à la guerre au Moyen-Orient.

Le projet, l'un des plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Son budget prévisionnel, financé par des dons privés, est passé de 200 millions à 400 millions de dollars.

Soucieux d'imprimer sa marque sur la capitale américaine, Donald Trump a fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique. Il projette aussi de faire construire une grande arche à Washington, inspirée de l'Arc de triomphe de Paris.