Trump est prêt à payer (très) cher pour toute information sur le nucléaire iranien

L'armée américaine a annoncé vendredi offrir une récompense de 20 millions de dollars «et un possible déménagement» à toute personne lui apportant des informations sur le programme nucléaire iranien. Ces informations peuvent concerner «ses installations, ses équipements et le personnel associé», a détaillé sur X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Depuis le début de la guerre en Iran, initiée par des frappes américano-israéliennes en février, Donald Trump a à de multiples reprises martelé qu'il ne voulait «pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire».
Samedi, il assurait encore avoir «neutralisé leurs capacités nucléaires». «Il nous reste encore à nous occuper, je dirais, d'un ou deux sites», avait-il déclaré à des journalistes, faisant notamment référence au mont Kolang («Pickaxe Mountain» en anglais), une montagne soupçonnée d'abriter un complexe nucléaire souterrain, selon les services de renseignement américains. Le pouvoir iranien a toujours nié vouloir se doter de l'arme atomique, défendant son droit au nucléaire civil.
Malgré de récentes frappes américaines sur l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, les tractations sous médiation qatarie se poursuivent pour mettre fin au conflit.
La tentative de recrutement de la part du Centcom n'est pas sans rappeler celles de la CIA vis-à-vis d'officiers de l'armée chinoise début 2026, Pékin ayant à l'époque annoncé prendre «toutes les mesures nécessaires» contre les velléités étrangères d'espionnage.