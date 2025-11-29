Hong Kong se recueille après l’incendie meurtrier

Le gouvernement de Hong Kong a observé trois minutes de silence samedi matin pour les victimes du terrible incendie qui a fait au moins 128 morts dans la ville, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les drapeaux ont été mis en berne.

ATS Agence télégraphique suisse

Hong Kong a observé samedi matin trois minutes de silence en hommage aux victimes de l’incendie qui a causé au moins 128 morts, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les autorités ont également mis les drapeaux en berne. Le chef de l'exécutif John Lee, plusieurs ministres de premier plan et des dizaines de hauts fonctionnaires sont restés silencieux pendant trois minutes à partir de 08h00 locales devant les locaux du gouvernement.

La morosité régnait samedi sur Hong Kong, où les veillées funèbres ont débuté. Très tôt samedi matin, l'AFP a vu des personnes pleurer les victimes en déposant des fleurs près du complexe sinistré. Le combat contre les flammes s'est achevé vendredi matin après 10h00 dans les huit immeubles de 31 étages du complexe de Wang Fuk Court. Mais le bilan risque encore de s'aggraver, plus d'une centaine de personnes étant portées disparues.