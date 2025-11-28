A Hong Kong, les pompiers fouillent les derniers appartements du complexe ravagé par l’incendie qui a déjà fait 128 morts. Les secours redoutent un bilan plus lourd alors que des dizaines de personnes restent introuvables dans ce drame sans précédent depuis 1948.

AFP Agence France-Presse

Le bilan du feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong s'est alourdi vendredi avec au moins 128 morts dénombrés, et risque encore de s'aggraver, des dizaines de personnes étant toujours portées disparues deux jours après le pire incendie qu'ait connu la ville depuis des décennies.

Les familles des disparus continuent à écumer les hôpitaux avec l'espoir que les leurs ne fassent pas partie des victimes, alors que le combat contre les flammes est achevé depuis vendredi matin.

128 morts et une centaine de disparus

Le chef de la sécurité Chris Tang a fourni devant la presse des chiffres amplifiant encore l'étendue du drame survenu dans le complexe en cours de rénovation mais toujours habité: 128 morts, dont 89 toujours non-identifiés, plus d'une centaine de personnes portées disparues, 79 blessés. L'enquête pour déterminer les causes du plus grave incendie à Hong Kong depuis 1948 est toujours en cours et pourrait prendre 3 ou 4 semaines, a-t-il dit.

Chris Tang a confirmé que, selon les constatations préliminaires, la propagation du feu, parti des parties basses des filets du chantier protégeant contre la poussière et les chutes d'objets aurait été favorisée par l'emploi, commun à Hong Kong, de bambou pour les échafaudages et de matériaux inflammables comme des panneaux de mousse protégeant les fenêtres.

Quarante heures de mobilisation

A ses côtés, le chef des pompiers de Hong Kong Andy Yeung a confirmé les défaillances des dispositifs de sécurité face à un incendie dont les origines restent à établir. Les pompiers ont dépêché sur place une équipe de spécialistes après de nombreux témoignages selon lesquels les alarmes n'avaient pas sonné. «Nous avons constaté que les systèmes d'alarme dans les huit bâtiments ne fontionnaient pas correctement», a-t-il dit, corroborant les dires de nombreux témoins interrogés par l'AFP.

Après plus de quarante heures, les pompiers, mobilisés par centaines, ont fixé le feu après 10h (2h GMT) dans les immeubles de 31 étages du complexe en cours de rénovation de Wang Fuk Court et pu pénétrer dans les derniers appartements auxquels ils n'avaient pas accédé.

Les journalistes de l'AFP ont vu dans la matinée les secours charger à l'arrière de véhicules au moins quatre sacs mortuaires, contenant semble-t-il des dépouilles extraites des décombres. D'autres sacs mortuaires ont été déchargés à la morgue de Sha Tin, à environ 30 minutes de trajet du sinistre, selon les constatations de l'AFP.

«On est toujours sans nouvelle»

La tragédie a donné lieu à d'innombrables et douloureux récits de l'épreuve subie dans la fournaise et la panique ou au moment de l'identification des victimes. Madame Wong, 38 ans, raconte en pleurs faire le tour des hôpitaux à la recherche de sa belle-sœur et de la sœur jumelle de celle-ci.

Jeudi, elle s'est rendue en vain avec sa sœur à une opération d'identification à partir de photos des victimes. «J'ai le cœur fragile et je ne pensais pas être capable de regarder les photos» de ses proches si elles étaient décédées, rapporte-t-elle. Elle a repris un peu d'espoir en entendant parler de victimes inconnues admises en soins intensifs à l'hôpital Prince of Wales. Mais «on est toujours sans nouvelles», se lamente-t-elle. Le drame a causé un choc dans le territoire à statut spécial de la Chine, et rappelé sa vulnérabilité.

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieur dans les zones les plus urbanisées.

Multiples causes

La tragédie a aussi déclenché de multiples questions sur les causes de l'incendie et la promesse d'une enquête pour corruption. Le département hongkongais du Travail a indiqué dans un communiqué que l'entrepreneur avait été visé par le passé de rappels écrits concernant les règles anti-incendie. Le communiqué ne dit pas clairement cependant que l'entrepreneur était en faute sur ce sujet.

Les habitants du complexe de près de 2000 logements inauguré en 1983 dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, ont raconté avec effroi la vitesse de l'incendie. «Un des bâtiments s'est embrasé, les flammes se sont propagées à deux autres blocs en moins de 15 minutes», dit une dame de 77 ans du nom de Mui. «C'est allé très vite. Tout était rouge. Je frissonne rien que d'y penser.»

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de «grossière négligence», après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux et qui ont permis au feu de «se propager rapidement», par vent soutenu. Le niveau exact de leur implication dans le départ du feu n'est pas clair.

Le drame a suscité un vaste mouvement d'entraide spontanée. Des bénévoles ont dressé près de Wang Fuk Court des stands pour distribuer des vêtements ou de la nourriture, et apporter un soutien psychologique ou médical. La solidarité est telle que les organisateurs ont fait passer le message sur les réseaux sociaux qu'ils n'avaient plus besoin d'aide.