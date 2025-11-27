DE
«Un retentissement immense»
Hong Kong ouvre une enquête anticorruption après l'incendie géant

Les autorités de Hong Kong lancent une enquête anticorruption suite à l'incendie meurtrier de Wang Fuk Court à Tai Po. La Commission indépendante contre la corruption examine les travaux de rénovation de l'ensemble résidentiel où au moins 55 personnes ont péri.
Publié: il y a 16 minutes
Les autorités de Hong Kong lancent une enquête anticorruption suite à l'incendie meurtrier de Wang Fuk Court à Tai Po.
Photo: IMAGO/Nexpher Images
AFP Agence France-Presse

Les autorités de Hong Kong ont annoncé jeudi avoir lancé une enquête anticorruption sur les travaux de rénovation de l'ensemble de tours qui ont pris feu la veille, causant la mort d'au moins 55 personnes.

«Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de (l'ensemble résidentiel) Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

