AFP Agence France-Presse

Les autorités de Hong Kong ont annoncé jeudi avoir lancé une enquête anticorruption sur les travaux de rénovation de l'ensemble de tours qui ont pris feu la veille, causant la mort d'au moins 55 personnes.

«Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de (l'ensemble résidentiel) Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.