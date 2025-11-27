AFP Agence France-Presse
Les autorités de Hong Kong ont annoncé jeudi avoir lancé une enquête anticorruption sur les travaux de rénovation de l'ensemble de tours qui ont pris feu la veille, causant la mort d'au moins 55 personnes.
A lire aussi
«Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de (l'ensemble résidentiel) Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard