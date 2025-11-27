DE
FR

Le sinistre le plus meurtrier
Les premières pistes qui ont fait virer l’incendie de Hong Kong en chaos absolu

L’incendie qui a ravagé un complexe en rénovation à Hong Kong a fait au moins 55 morts et des centaines de disparus. Les premières investigations pointent des matériaux inflammables et des rénovations potentiellement défaillantes.
Publié: il y a 54 minutes
Un immense incendie a ravagé sept des huit immeubles d'un complexe en rénovation à Hong Kong.
Photo: Anadolu via Getty Images
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Un incendie d’une ampleur exceptionnelle a ravagé mercredi 26 novembre un complexe de huit immeubles en rénovation à Hong Kong, regroupant 2000 appartements. Au moins 55 personnes ont perdu la vie, selon un bilan provisoire amené à grimper alors que de nombreux résidents manquent encore à l’appel. Il s’agit du sinistre le plus meurtrier qu’ait connu la région depuis trente ans.

Trois hommes âgés de 52 à 68 ans sont soupçonnés d’homicide involontaire et de «négligence grave». Les autorités évoquent des manquements dans les travaux de rénovation et ont ouvert une enquête anticorruption. Plusieurs facteurs pourraient avoir amplifié le drame, à commencer par la qualité contestée des matériaux. Pour l'heure, la cause du départ est inconnue.

Des isolants en polystyrène inflammables

Le feu s’est propagé à sept immeubles. Dans le huitième, qui a échappé aux flammes, la police a découvert à chaque étage des panneaux de polystyrène utilisés comme isolant, potentiellement non conformes. Ce matériau aurait accéléré la propagation des flammes.

A lire aussi
Hong Kong ouvre une enquête anticorruption après l'incendie géant
«Un retentissement immense»
Hong Kong ouvre une enquête anticorruption après l'incendie géant
Un immense incendie ravage des tours à Hong Kong, trois suspects arrêtés
Avec vidéo
Au moins 55 morts
Un immense incendie ravage des tours à Hong Kong, trois suspects arrêtés

«Ces panneaux de polystyrène sont extrêmement inflammables et le feu s’est diffusé très rapidement», a déclaré Andy Yeung, directeur des services d’incendie. Celui-ci juge «inhabituelle» leur présence.

Des échafaudages en bambou remis en question

Les bâtiments de 31 étages étaient enveloppés d’échafaudages en bambou, de filets et de bâches en plastique, une pratique courante à Hong Kong. Mais ces matériaux auraient brûlé bien plus vite qu’ils n’auraient dû. «Sur les filets et les bâches, la combustion a été beaucoup plus rapide qu’ils ne le devraient avec des matériaux aux normes», a relevé Chris Tang, secrétaire à la sécurité. Une enquête doit déterminer s’ils étaient conformes.

De telles catastrophes sont rares dans une ville reconnue pour la rigueur de ses normes de sécurité. Pourtant, l’usage du bambou dans les chantiers suscite de plus en plus de critiques. En mars 2024, les autorités avaient déjà demandé que la moitié des projets publics adoptent des échafaudages métalliques, provoquant une levée de boucliers chez ceux qui défendent le bambou comme élément du patrimoine local. En octobre, ce matériau avait déjà été impliqué dans un départ de feu sur une tour du centre-ville.

Jeudi matin, les pompiers luttaient encore contre plusieurs foyers. Les températures extrêmes dans les bâtiments entravaient l’accès aux résidents piégés. Les secours concentrent désormais leurs efforts sur trois des sept immeubles touchés, où 279 personnes sont toujours portées disparues.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus