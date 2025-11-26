DE
Un immense incendie fait plusieurs victimes à Hong Kong
0:32
Images terrifiantes:Un immense incendie fait plusieurs victimes à Hong Kong

Au moins 44 morts
Un immense incendie ravage des tours à Hong Kong, trois suspects arrêtés

Un important incendie est en cours dans un complexe résidentiel à Hong Kong. Au moins 44 morts sont déjà à déplorer, dont un pompier. Les autorités de Hong Kong ont arrêté trois suspects.
Publié: 26.11.2025 à 23:10 heures
|
Dernière mise à jour: 04:55 heures
Le feu n'a toujours pas été maîtrisé mercredi matin (heure locale).
Photo: AFP
Post carré.png
LEO_FACE (1).png
AFP Agence France-Presse et Leo Vonlanthen

Un immense incendie survenu mercredi dans un complexe résidentiel de Hong Kong a fait au moins 44 morts et des centaines de disparus, selon le chef de l'exécutif John Lee. «A ce jour, cet incendie a causé la mort de 44 personnes et 279 personnes sont portées disparues. Il y a encore 29 personnes hospitalisées, dont sept dans un état critique», a déclaré John Lee lors d'une conférence de presse dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les pompiers ont été dépêchés mercredi après-midi après un appel signalant un incendie dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong. Les images diffusées par les médias locaux montrent d'épais panaches de fumée s'élevant des échafaudages de plusieurs tours. 

Les pompiers de Hong Kong tentent jeudi de venir à bout du violent incendie qui a englouti plusieurs gratte-ciel d'habitation en rénovation. Le brasier, le plus grave survenu dans ce haut-lieu de la finance mondiale depuis des décennies, s'est déclaré mercredi après-midi dans un complexe de huit immeubles abritant au total quelque 2000 appartements.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les autorités de Hong Kong ont arrêté trois hommes soupçonnés d'homicide involontaire, a annoncé la police jeudi. La police du territoire a annoncé ces arrestations dans un très court communiqué d'une phrase, promettant une conférence de presse pour plus tard.

Les habitants priés de rester chez eux

Les autorités ont fermé certaines sections d'une autoroute voisine, alors que les pompiers continuaient de lutter contre l'incendie en début de soirée. Au moins un homme et une femme ont été transportés d'urgence à l'hôpital, inconscients et gravement brûlés, selon la police qui a été informée de résidents pris au piège.

Le service de lutte contre les incendies de Hong Kong conseille «aux habitants des environs de rester chez eux, de fermer leurs portes et fenêtres et de rester calmes» et au public «d'éviter de se rendre dans la zone touchée par l'incendie». Le mois dernier, un précédent incendie de l'échafaudage d'un immeuble du quartier central des affaires de Hong Kong avait fait quatre blessés.

