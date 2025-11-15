DE
Le feu ravages les installations
0:31
Le feu se répand:Le feu ravage les installations

Forte explosion à Buenos Aires
«Les vitres de ma maison et du quartier ont explosé»

Une forte explosion dans une zone industrielle d'Ezeiza, au sud de Buenos Aires, a fait au moins 22 blessés vendredi. L'incident a provoqué un important incendie, touchant plusieurs installations, dont des entreprises chimiques et un dépôt d'Iron Mountain.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
De la fumée s'élève lors d'un incendie dans une zone industrielle d'Ezeiza, en Argentine, le samedi 15 novembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une forte explosion s'est produite vendredi sur une zone industrielle de la localité d'Ezeiza, au sud de la capitale argentine Buenos Aires, faisant au moins 22 blessés et provoquant un important incendie, selon les autorités. «Les explosions et l'incendie en cours sur les différentes installations sont terribles», a expliqué sur la chaîne C5N le maire d'Ezeiza, Gaston Granados. Des images télévisées montrent de la fumée s'élevant du site et une partie de l'explosion.

«Les vitres de ma maison et du quartier ont explosé», a raconté le maire, qui vit à environ 500 mètres du parc industriel de Spegazzini, lieu de l'explosion. «Nous sommes en train de faire évacuer les familles qui vivent dans les environs car c'était terrible.» Le médecin Carlos Santoro, directeur de la clinique où les blessés ont été admis, a fait état de 22 patients, sur la chaîne La Nacion.

Il a ajouté, auprès du média Infobae, que son établissement s'occupait d'une personne ayant fait une crise cardiaque et d'une autre, enceinte, qui a été intoxiquée. Cette dernière, habitante d'un quartier voisin du lieu de l'explosion, se trouve en soin intensifs. La cause de la déflagration est pour le moment inconnue, selon Gaston Granados. «Nous essayons de contrôler (l'incendie) et de l'éteindre, mais nous n'y arrivons pas encore», a-t-il poursuivi. D'après les médias locaux, au moins cinq installations ont été touchées.

Cette zone industrielle se situe près de l'aéroport international d'Ezeiza. S'y trouvent «différentes entreprises avec différents produits. Il y a une quantité importante de pneumatiques, des entreprises (de produits) chimiques, un dépôt d'Iron Mountain (une société d'archivage de documents et de données, ndlr). C'est un incendie très compliqué, ça va être un gros incendie», a prévenu samedi matin sur La Nacion+ le directeur de la défense civile de la province de Buenos Aires, Fabian Garcia. Le feu s'est déclaré dans «une entreprise de logistique», a-t-il précisé. Par précaution, l'une des autoroutes menant au site a été fermée, alors qu'une vingtaine d'équipes de pompiers s'affairent sur place, selon le média La Nacion+.

