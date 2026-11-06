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Affaire aux Philippines
Le père de Meghan Markle arrêté en Floride pour détention d'images pédocriminelles

Selon des médias britanniques et américains, Thomas Markle, père de Meghan Markle, a été arrêté vendredi en Floride par le FBI. Il est accusé aux Philippines de détenir des images à caractère pédopornographique.
Publié: il y a 1 minute
Thomas Markle a été arrêté vendredi en Floride par le FBI.
Photo: Channel 5
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AFP Agence France-Presse

Le père de Meghan Markle, l'épouse américaine du prince Harry, accusé de détention d'images à caractère pédopornographique aux Philippines, a été arrêté vendredi en Floride, dans le sud-est des États-Unis, rapportent des médias britanniques et américains.

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Thomas Markle, 82 ans, a été arrêté par des agents du FBI, la police fédérale américaine, dans sa maison de retraite en Floride, rapportent notamment le Daily Mail et le New York Post.

Sollicité par l'AFP, le FBI n'a pas réagi dans l'immédiat. Les autorités mexicaines ont perquisitionné un garde-meuble loué par Thomas Markle dans le cadre d'une enquête portant sur la détention de pédopornographie, a indiqué lundi le parquet à l'AFP.

La semaine dernière, la police des Philippines avait fait état de la découverte d'images à caractère pédocriminel dans un ancien domicile de Thomas Markle, situé dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Il a vécu au Mexique avant de s'installer à Cebu, aux Philippines, en 2025. C'est depuis les États-Unis qu'il a toutefois rejeté les accusations portées contre lui.

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