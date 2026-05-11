DE
FR

Emprisonné pour corruption
L'ex-Premier ministre thaïlandais retrouve la liberté mais sous bracelet électronique

L'ex-Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra doit sortir de prison ce lundi après cinq mois de détention. Condamné pour corruption, le milliardaire de 76 ans restera sous bracelet électronique durant quatre mois de probation.
Publié: il y a 46 minutes
Thaksin Shinawatra a été Premier ministre de la Thaïlande de 2001 à 2006, avant d'être renversé par un coup d'Etat militaire.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, figure incontournable de la politique en Thaïlande, doit sortir de prison lundi, laissant planer le doute sur son éventuel retour au premier plan. Le milliardaire de 76 ans, qui a fait fortune dans les télécommunications, purge depuis septembre une peine d'un an de prison pour corruption. Il devra porter un bracelet électronique pendant sa période de probation de quatre mois.

La famille Shinawatra, avec son parti Pheu Thai et ses précédentes incarnations, a dominé la vie politique thaïlandaise pendant une vingtaine d'années. Soutenue par les populations rurales, elle a longtemps été l'ennemie jurée de l'élite favorable à l'armée et au pouvoir royal, qui considérait son populisme comme une menace pour l'ordre social traditionnel.

En exil durant 15 ans

Thaksin Shinawatra a été Premier ministre de 2001 à 2006, avant d'être renversé par un coup d'Etat militaire et de partir en exil pendant une quinzaine d'années. Sa soeur cadette, Yingluck, a été Première ministre de 2011 à 2014 avant d'être également évincée par l'armée, et sa fille, Paetongtarn, a été destituée en août 2025 après seulement un an à ce poste.

A lire aussi
Les Thaïlandais aux urnes ce dimanche, après une période d'instabilité
Réformistes vs conservateurs
Les Thaïlandais aux urnes ce dimanche pour des législatives anticipées
La Thaïlande dissout son Parlement sur fond de tensions avec le Cambodge
Election législative
La Thaïlande dissout son Parlement sur fond de tensions avec le Cambodge

Le Pheu Thai a enregistré en février le pire résultat électoral de son histoire lors des législatives, tombant à la troisième place et soulevant des interrogations sur l'avenir de la dynastie politique de Thaksin. Son inclusion dans la coalition gouvernementale du Premier ministre conservateur Anutin Charnvirakul laisse toutefois ouverte la possibilité d'un retour au premier plan la formation populiste.

La libération de Thaksin «renforcera le Pheu Thai à court terme car les gens auront le sentiment que son patron est de retour», analyse Wanwichit Boonprong, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Rangsit. L'administration pénitentiaire avait annoncé fin avril la libération conditionnelle de l'ancien Premier ministre, justifiant cette mesure de clémence par son âge avancé et le fait qu'il lui restait moins d'un an de détention à effectuer.

Un comeback politique?

A son retour d'exil en 2023, Thaksin avait été condamné à huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, une peine réduite à un an par une grâce royale. Mais au lieu d'être incarcéré, l'influent milliardaire avait été transféré dans une chambre privée d'hôpital et avait bénéficié d'un programme de libération anticipée pour les prisonniers âgés.

Son transfert médical, qui coïncidait avec la formation d'un nouveau gouvernement dominé par son parti Pheu Thai, avait nourri les soupçons d'un traitement de faveur. Une enquête avait été ouverte et la Cour suprême avait jugé en septembre dernier que Thaksin ne souffrait pas d'une affection critique et qu'il n'avait pas correctement purgé sa peine de prison.

Désormais libéré, le septuagénaire restera-t-il à l'écart de la politique ou reviendra-t-il sur le devant de la scène? «Si Thaksin ne se met pas en retrait (...) et montre qu'il peut encore téléguider le Pheu Thai, ça ne sera pas bon pour le parti» à long terme, estime l'analyste Wanwichit Boonprong. Le neveu de Thaksin, Yodchanan Wongsawat, a conduit le Pheu Thai lors des dernières élections et occupe aujourd'hui un poste ministériel dans le gouvernement de coalition.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus