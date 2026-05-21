Le palais royal thaïlandais a annoncé jeudi une forte dégradation de l’état de santé de la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, hospitalisée depuis plus de trois ans. Agée de 47 ans, la fille aînée du roi souffre d’une infection abdominale.

L'état de santé de la princesse de Thaïlande s'est considérablement aggravée

L'état de santé de la princesse de Thaïlande s'est considérablement aggravée

ATS Agence télégraphique suisse

L'état de santé de la fille aînée du roi de Thaïlande, hospitalisée depuis plus de trois ans, s'est sérieusement «détérioré», a annoncé jeudi le palais royal. La princesse Bajrakitiyabha Mahidol, 47 ans, a développé une infection de l'abdomen et présente «des signes vitaux instables, une tension artérielle basse, un rythme cardiaque irrégulier et une coagulation sanguine anormale», selon un communiqué du Bureau de la maison royale.

«Son état n'a cessé de se détériorer», a indiqué cette même source, précisant que l'infection était devenue «incontrôlable» et que la princesse dépendait d'appareils médicaux pour soutenir ses fonctions pulmonaires et rénales. La fille aînée du roi Maha Vajiralongkorn est inconsciente à l'hôpital depuis un grave malaise cardiaque lors d'une session d'entraînement avec des chiens de l'armée en décembre 2022.

Formée au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Thaïlande, Bajrakitiyabha Mahidol a occupé plusieurs postes aux Nations unies et a notamment fait campagne pour un meilleur traitement des femmes en prison. Appelée «princesse Bha» en Thaïlande, la quadragénaire est l'unique enfant issu du premier mariage du roi en exercice.

Considérée comme proche de son père, elle avait été nommée à un poste à responsabilités dans son unité de gardes du corps un an avant son hospitalisation. Le roi de 73 ans, qui a eu sept enfants issus de quatre mariages, n'a pas encore désigné son héritier, mais les règles de succession favorisent les hommes.