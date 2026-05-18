Le conducteur du train de marchandises impliqué dans la collision avec un bus à Bangkok, qui a fait huit morts et des dizaines de blessés, était sous stupéfiants, selon la police. Blessé lui-même, il est inculpé pour conduite dangereuse ayant causé la mort.

Collision mortelle en Thaïlande: le conducteur du train était sous l'emprise de stupéfiants

Collision mortelle en Thaïlande: le conducteur du train était sous l'emprise de stupéfiants

AFP Agence France-Presse

Le conducteur d'un train de marchandises entré en collision avec un bus public ce week-end à Bangkok, faisant huit morts et des dizaines de blessés, était sous l'emprise de stupéfiants, a indiqué lundi la police locale. Lui-même blessé dans l'accident, il a été inculpé pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort, a dit à l'AFP le responsable du poste de police concerné, Urumporn Koondejsumrit, sans préciser quelle substance il avait utilisé.

Des tests urinaires ont également menés sur un deuxième conducteur et un technicien présents à bord du train, mais les résultats n'étaient pas encore connus, a-t-il ajouté. Un agent ferroviaire chargé de réguler la circulation au passage à niveau a par ailleurs été inculpé pour négligence, a affirmé le policier, précisant que l'enquête «prendra du temps».

Drapeau rouge

L'accident s'est produit en début d'après-midi samedi à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le train percuter le bus bloqué sur les voies en raison du trafic, qui s'enflamme immédiatement au moment de l'impact.

«On peut voir l'agent brandir un drapeau rouge, ce qui signifie que la voie n'était pas sûre. Mais on voit aussi que le train ne s'arrête ou ne ralentit pas», a commenté le chef de la police de Bangkok, Siam Boonsom. «Les enquêteurs se penchent sur la vitesse du train et sa distance de freinage», a-t-il ajouté, soulignant qu'il y avait quotidiennement des embouteillages à cet endroit, mais jamais d'accident jusque-là.

Huit personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées, dont plus de la moitié se trouvaient encore à l'hôpital dimanche soir, selon les services de secours. Les accidents de transport sont relativement fréquents en Thaïlande, dont les routes figurent parmi les plus meurtrières au monde en raison de la vitesse, de l'alcool au volant et d'une application des lois parfois laxiste.