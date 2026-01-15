Deux personnes ont été tuées par l’effondrement d’une grue sur un chantier près de Bangkok. L’accident survient après la chute d’une autre grue sur un train ayant fait 32 morts en Thaïlande.

AFP Agence France-Presse

Au moins deux personnes ont été tuées jeudi après l'effondrement d'une grue sur une route de la banlieue de Bangkok, a indiqué la police locale au lendemain de la chute d'une autre grue sur un train en Thaïlande, qui avait fait 32 morts. La grue est tombée en matinée sur le chantier d'une autoroute en construction à proximité de la capitale thaïlandaise, où «deux morts et aucun blessé» ont été recensés, a dit à l'AFP un responsable de la police locale, Sitthiporn Kasi.

Des images montrent une structure métallique effondrée dans un nuage de poussière et des voitures écrasées par d'imposants morceaux de béton. L'autoroute en construction doit permettre de fluidifier le trafic sur la route Rama II, en proie à des embouteillages fréquents, reliant Bangkok au sud du pays. Mais l'important chantier accumule les retards et les accidents mortels. Les effondrements meurtriers de deux grues mercredi et jeudi sur des chantiers en Thaïlande sont liés à la même entreprise de BTP, a indiqué le gouvernement, qui exige des explications.

Les entreprises sur liste noire

L'effondrement d'une poutre en béton, conçue pour soutenir le futur pont autoroutier, avait déjà tué au moins six personnes en mars dernier dans la banlieue de Bangkok, et trois ouvriers sont morts en novembre 2024 après la chute d'une grue. Ce nouvel accident intervient au lendemain de l'effondrement d'une grue sur un train de passagers dans le nord-est de la Thaïlande, qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés.

«Ce genre d'accidents se produit très régulièrement», a déploré mercredi le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul. «Il est temps de modifier la loi afin de mettre sur une liste noire les sociétés de BTP responsables d'accidents à répétition», a-t-il également déclaré.

La grue à l'origine du déraillement du train était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ferroviaire, géré à cet endroit par une entreprise thaïlandaise impliquée dans plusieurs accidents similaires par le passé, l'Italian-Thai Development. Les accidents industriels, sur les chantiers et dans les transports sont relativement fréquents en Thaïlande en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité.



