Un accident de train causé par l'effondrement d'une grue a fait 22 morts et plus de 30 blessés à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, ont annoncé les autorités.

Au moins 22 morts dans un accident de train en Thaïlande

AFP Agence France-Presse

Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine d'autres blessées dans un accident de train causé par l'effondrement d'une grue dans le nord de la Thaïlande, ont annoncé mercredi les autorités locales. «22 personnes ont été tuées et plus de 30 ont été blessées», a déclaré à l'AFP Thatchapon Chinnawong, un responsable d'un poste de police de la province de Nakhon Ratchasima, au nord-est de Bangkok.

«Une grue s'est effondrée sur un train, qui a déraillé et a pris feu», ont indiqué dans un communiqué distinct les autorités de la province. L'accident s'est produit vers 9h00 (2h00 GMT), lorsqu'une grue utilisée pour la construction d'une ligne de train à grande vitesse est tombée sur un train de passagers en contrebas.

Le ministre thaïlandais des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a fait savoir que 195 personnes se trouvaient à bord du train, qui circulait entre la capitale, Bangkok, et la province d'Ubon Ratchathani. Des images diffusées par les médias locaux montrent des secouristes se précipitant vers un train couché sur le flanc tandis que de la fumée s'élève des débris.

Accident industriel

La grue faisait partie d'un chantier de construction d'un réseau de trains à grande vitesse en Thaïlande, soutenu par la Chine dans le cadre de sa politique des «nouvelles routes de la soie». Ce projet de 5,4 milliards de dollars doit permettre de relier Bangkok à Kunming, dans le Sud de la Chine, via le Laos, d'ici 2028.

Les accidents industriels, sur les chantiers de construction et de transport sont relativement fréquents en Thaïlande en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité. Dix-huit personnes sont mortes en 2020 en Thaïlande dans la collision d'un train de marchandises avec un bus transportant des passagers à une cérémonie religieuse.