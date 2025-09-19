Face aux pressions américaines, le Venezuela intensifie sa préparation militaire. Maduro annonce des exercices impliquant civils et militaires, tandis que les Etats-Unis renforcent leur présence navale dans la région, citant la lutte contre le trafic de drogue.

Le Venezuela entraîne sa population à manier les armes face aux menaces américaines

La tension est vive entre le Venezuela et les Etats-Unis. Photo: AFP

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, compte envoyer des militaires dans les quartiers populaires pour entraîner la population à la manipulation des armes, dans un contexte d'escalade des tensions avec les Etats-Unis qui ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes.

Nicolas Maduro, qui accuse Washington de vouloir envahir le Venezuela, a invité, il y a quelques semaines, les volontaires inscrits dans la milice, une force militaire composée de civils, à se former dans les casernes. «Le samedi 20 septembre prochain, les casernes, la Force armée bolivarienne, iront au peuple, iront dans les communautés pour les mobiliser, les passer en revue et enseigner à tous ceux qui se sont enrôlés, voisins et voisines, ce qu'est la manipulation de armes», a déclaré Maduro jeudi lors d'un acte officiel retransmis sur la chaîne d'Etat VTV. «Ce sera la première fois que les casernes avec leurs armes et leurs soldats vont vers le peuple, le quartier, la communauté», a affirmé le dirigeant.

Les USA font pression avec l'envoi de navires

Mercredi, Caracas a lancé trois jours d'exercices militaires sur l'île caribéenne de La Orchila, à environ 65 kilomètres du continent vénézuélien. Il s'agit du plus visible déploiement militaire ordonné par Nicolas Maduro depuis l'envoi par les Etats-Unis il y a un mois d'une flotte navale dans les Caraïbes orientales, une action que Washington justifie par la lutte contre le trafic de drogue.

Les Etats-Unis disent avoir intercepté depuis le début du mois trois embarcations impliquées dans le trafic de drogue, entraînant la mort de 14 personnes, selon le président Donald Trump. Les Etats-Unis ont également envoyé à Porto Rico des avions de chasse F-35 pour soutenir la flottille composée de sept navires et d'un sous-marin à propulsion nucléaire.

Pour le Venezuela, ces actes s'apparentent à «une guerre non déclarée». «C'est une guerre non déclarée, et vous voyez déjà comment des personnes, qu'elles soient ou non des narcotrafiquants, ont été exécutées dans la mer des Caraïbes. Exécutées, sans droit à la défense», a affirmé vendredi le ministre de la Défense vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez.

Le procureur général du Venezuela Tarek William Saab a demandé vendredi à l'ONU d'enquêter sur ces frappes américaines. «L'utilisation de missiles et d'armes nucléaires pour assassiner des pêcheurs sans défense sur un petit bateau sont des crimes contre l'humanité qui doivent faire l'objet d'une enquête de l'ONU», affirme le procureur dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Maduro accusé de liens avec les narcos

La Maison Blanche accuse Nicolas Maduro de liens avec le narcotrafic et a offert une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture.

«Nous ne cherchons de problème avec personne, mais nous nous préparons au cas où ce serait nécessaire», a déclaré le président vénézuélien. Il a dénoncé «un plan impérial visant un changement de régime pour imposer un gouvernement fantoche contrôlé par les Etats-Unis et venir nous voler le pétrole, qui représente la plus grande réserve au monde, et le gaz, qui est la quatrième au monde». «Mais cela ne s'est pas produit et ne se produira pas», a affirmé Nicolas Maduro.