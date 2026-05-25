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Escapade inhabituelle
Les discussions avec l'Iran s'intensifient, Marco Rubio prend du bon temps

En Inde pour sa première visite officielle, Marco Rubio a découvert le Taj Mahal le 25 mai 2026. Une parenthèse atypique au cœur d'un agenda chargé, marqué par des négociations avec l'Iran sur le Moyen-Orient.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Marco Rubio était accompagné de son épouse Jeanette, qui fuit habituellement les projecteurs.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Au moment où les discussions avec l'Iran s'intensifient, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est offert lundi une escapade au Taj Mahal, joyau architectural et symbole de l'Inde aux yeux du monde.

Le secrétaire d'Etat américain, qui effectue sa première visite en Inde, a passé 45 minutes au Taj Mahal, à Agra, avec son épouse Jeanette qui fuit habituellement les projecteurs. «C'est l'une des merveilles du monde», a déclaré M. Rubio à propos du Taj Mahal, emblématique mausolée de marbre blanc construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan et chef d'oeuvre d'architecture indo-persane.

Par 40 °C, sous un soleil de plomb, le couple a pris la pose sur le banc où la princesse britannique Diana s'était assise seule en 1992 pour une photo restée célèbre. L'ambassadeur des Etats-Unis en Inde Sergio Gor, ancien directeur du bureau du personnel de la Maison Blanche et proche conseiller de Donald Trump, s'est joint au couple pour poser à leurs côtés.

Excursion inhabituelle

Une telle excursion est inhabituelle pour le chef de la diplomatie américaine qui, en près d'un an et demi de fonctions, a privilégié des déplacements courts, se prêtant rarement à des activités en dehors des rencontres officielles. Elle survient au moment où l'Iran a fait état de progrès dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, tout en rejetant l'idée d'un accord imminent.

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Marco Rubio a expliqué profiter d'une journée de repos au milieu de son agenda chargé et à la veille de la réunion à New Delhi des ministres des Affaires étrangères du «Quad», qui regroupe l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis et vise entre autres à faire contrepoids à la présence de la Chine dans l'océan Indien.

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