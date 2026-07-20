Les gardes-côtes taïwanais rapportent une «augmentation significative» des navires chinois en juin, avec 263 bateaux recensés. Taipei accuse Pékin de vouloir isoler l'île par des mesures de type mise en quarantaine.

Taïwan constate une augmentation significative de l'activité maritime chinoise autour de l'île

Taïwan constate une augmentation significative de l'activité maritime chinoise autour de l'île

AFP Agence France-Presse

Taïwan a détecté une «augmentation significative» en juin du nombre de bateaux chinois se livrant à des «actes de harcèlement» dans ses eaux, selon les gardes-côtes taïwanais.

Au total, 263 navires chinois, parmi lesquels des navires de la garde côtière, des bateaux de sauvetage et des navires de recherche, ont été repérés dans les eaux entourant Taïwan et ses îles périphériques en juin, contre 200 en mai et 171 en juin 2025, selon un responsable des gardes-côtes qui s'est exprimé sous condition d'anonymat. Ces chiffres n'incluent pas les navires de guerre.

«Que ce soit en termes de types ou de nombre de navires gouvernementaux impliqués dans ces activités menées dans la zone grise, on a constaté une augmentation significative», a soutenu ce responsable aux journalistes, dans cette déclaration tenue sous embargo jusqu'à lundi.

«Expansionnisme déguisé»

La Chine déploie presque quotidiennement des avions de chasse et des navires de guerre autour de Taïwan, et les navires des garde-côtes chinois pénètrent régulièrement dans les eaux bordant les îles périphériques de Taïwan, notamment Kinmen et Matsu, très proches des côtes chinoises.

Une façon pour Pékin, qui considère l'île comme partie intégrante de son territoire, de revendiquer sa souveraineté sur Taïwan.

Le mois dernier, la Chine a lancé des patrouilles «de maintien de l'ordre» à l'est de Taïwan, Taipei accusant Pékin d'«expansionnisme déguisé». Avant juin, les gardes-côtes chinois dans les eaux situées à l'est de Taïwan s'étaient limités à des «exercices militaires de type blocus».

Des mesures de type mise en quarantaine

Un haut responsable gouvernemental taïwanais estime que l'objectif de la Chine n'est pas seulement de perturber le trafic maritime mais aussi «d'empêcher Taïwan de recevoir des approvisionnements» en utilisant des mesures du type mise en quarantaine pour empêcher les navires marchands d'accoster.

Taïwan organisera des exercices pour s'entraîner à réagir à un éventuel blocus, a indiqué le responsable des garde-côtes, sans donner plus de détails.