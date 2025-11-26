DE
FR

Pékin veut s'en emparer
Taïwan débloque 40 milliards pour se préparer à une attaque chinoise

Taïwan veut investir 40 milliards de dollars dans sa défense pour renforcer sa dissuasion face à Pékin. Le président Lai Ching-te promet des capacités accrues, mais le plan pourrait se heurter au Parlement dominé par l’opposition pro-rapprochement.
Publié: 03:59 heures
Partager
Écouter
Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé qu'il allait proposer 40 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé que son gouvernement allait proposer 40 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires sur plusieurs années, alors que l'île tente de se prémunir contre une potentielle invasion chinoise. «Nous cherchons à renforcer la dissuasion en ajoutant des coûts et des incertitudes plus élevées au processus de décision de Pékin concernant l'usage de la force», déclare Lai Ching-te dans un éditorial publié par le journal américain Washington Post mardi.

Pékin revendique Taïwan et n'écarte pas l'option militaire pour s'en emparer, la soumettant à une forte pression militaire, économique et diplomatique. Lai Ching-te, leader du Parti démocratique progressiste, avait avant mardi évoqué des projets d'augmentation des dépenses de défense à plus de 3% du PIB en 2026, et de 5% à horizon 2030, répondant aux demandes américaines en ce sens.

«Taïwan n'a pas autant d'argent»

Le plan de dépenses dévoilé dans le Washington Post s'étalerait sur plusieurs années, et dépasserait celui précédemment détaillé à l'AFP par un responsable du parti présidentiel, qui prévoyait un budget de 1000 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (32 milliards USD). «Cette enveloppe majeure ne va pas seulement financer de manière significative de nouvelles acquisitions d'armes auprès des Etats-Unis, elle va aussi grandement améliorer les capacités» de Taïwan, ajoute Lai Ching-te dans son texte.

A lire aussi
Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la prudence
«Soyez attentifs»
Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la prudence
Le coup de fil ambigu entre Donald Trump et Xi Jinping
Taïwan menacé?
Le coup de fil ambigu entre Donald Trump et Xi Jinping

Il pourrait néanmoins être difficile pour son gouvernement d'obtenir l'approbation du Parlement, où le parti d'opposition Kuomintang, qui souhaite un rapprochement avec Pékin, contrôle les finances avec son allié du Parti du peuple. La présidente du Kuomintang récemment élue, Cheng Li-wun, s'est déjà opposée aux projets de dépenses de défense du camp Lai, affirmant que Taïwan «n'a pas autant d'argent».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus