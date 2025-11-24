Le coup de fil ambigu entre Donald Trump et Xi Jinping

Lors d'une discussion au téléphone lundi, Xi Jinping a rappelé à homologue américain Donald Trump que «le retour de Taïwan à la Chine était une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre».

Le président chinois a indiqué au milliardaire que les deux pays devraient «maintenir l'élan dans leurs relations». Photo: keystone-sda.ch

Le président chinois, Xi Jinping, a eu un appel téléphonique avec son homologue américain, Donald Trump, a rapporté lundi l'agence Chine nouvelle. Il a indiqué au milliardaire que les deux pays devraient «maintenir l'élan dans leurs relations» après leur rencontre en octobre en Corée du Sud, et «souligné que le retour de Taïwan à la Chine était une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre», selon l'agence.

La Chine revendique Taïwan et n'écarte pas l'option d'une invasion armée de l'île, qu'elle soumet à une forte pression militaire, économique et diplomatique. Trump et Xi se sont rencontrés pour la première fois depuis 2019 en octobre, à Busan, en Corée du Sud, engageant des discussions très suivies en pleine guerre commerciale entre les deux pays.

Les marchés secoués

La lutte entre les deux plus grandes économies mondiales, qui englobe tout, des terres rares au soja en passant par les droits portuaires, a secoué les marchés et perturbé les chaînes d'approvisionnement pendant des mois.

Xi Jinping a également déclaré à Donald Trump que la réunion «réussie» de Busan avait contribué à «produire un élan dans le mouvement constant du gigantesque navire des relations sino-américaines», a rapporté Chine nouvelle. «Depuis la réunion de Busan, les relations sino-américaines sont dans l'ensemble restées stables et ont continué de s'améliorer, ce qui a été largement salué par les deux pays et la communauté internationale», a ajouté le président chinois.



