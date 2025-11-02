DE
FR

Donald Trump met en garde
Pékin connait «les conséquences» en cas d'attaque sur Taïwan

Donald Trump a estimé que, tant qu'il serait président des Etats-Unis, la Chine de Xi Jinping n'essaierait pas d'envahir Taïwan. Car cela aurait des «conséquences».
Publié: 18:52 heures
|
Dernière mise à jour: 18:55 heures
Partager
Écouter
Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés jeudi dernier en Corée du Sud.
Photo: AFP

Donald Trump a affirmé que Xi Jinping comprenait «les conséquences» d'une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine, tout en refusant de préciser si les Etats-Unis défendraient l'île en cas d'attaque, dans l'extrait d'une interview diffusée dimanche sur CBS.

«Vous le saurez si cela se produit et il comprend la réponse à cette question», a répondu le président américain à la question de savoir si les Etats-Unis interviendraient face à une potentielle attaque militaire de Pékin contre Taïwan, ajoutant que le dirigeant chinois comprenait «les conséquences» d'une telle intervention. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.

«Ce sujet n'a pas été abordé»

Donald Trump avait pourtant assuré quelques jours plus tôt que, lors de sa rencontre avec Xi Jinping jeudi en Corée du Sud, Taïwan n'avait «jamais été évoqué». «Ce sujet n'a pas été abordé», avait-il ajouté. Dans cette interview réalisée vendredi et diffusée dimanche dans l'émission 60 Minutes sur CBS, il a ajouté ne pas pouvoir «révéler ses secrets», précisant que «l'autre partie était au courant».

Le président américain a par ailleurs affirmé que Xi Jinping et son entourage avaient «ouvertement déclaré» qu'«ils ne feraient jamais rien tant que Trump serait président, car ils en connaissent les conséquences».

L'autonomie de Taïwan continue de susciter des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, que Donald Trump et Xi Jinping semblent avoir évitées lors de leur rencontre, en se concentrant plutôt sur l'apaisement de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

A lire aussi
Comment Xi Jinping a tenu tête à Trump avec les terres rares
Avec vidéo
Analyse
Après leur rencontre en Corée
Comment Xi Jinping a tenu tête à Trump avec les terres rares
Washington et Pékin ont trouvé une «trame» d'accord sur les terres rares et le soja
Terres rares et soja
Washington et Pékin sont proches d'un deal historique



Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus