Comment Xi Jinping a tenu tête à Trump avec les terres rares

Les présidents chinois et américains se sont rencontrés jeudi 30 octobre en Corée du sud, en marge du Forum Asie-Pacifique. Un échange dominé par les questions commerciales, et par le sujet crucial des terres rares.

1/5 Xi Jinping et Donald Trump se sont rencontrés jeudi 30 octobre sur une base militaire en Corée du sud. Photo: AP

Richard Werly Journaliste Blick

«La Chine a accepté de maintenir le flux d’approvisionnement en terres rares, minéraux critiques, aimants… de manière ouverte et libre». Cette phrase de Donald Trump est peut-être la plus importante, après sa rencontre jeudi 30 octobre avec XI Jinping sur une base militaire en Corée du Sud.

A l’issue de ce sommet avec le Président chinois (le premier depuis six ans), le locataire de la Maison Blanche a aussi confirmé la perspective d’un accord commercial imminent entre les deux pays, une entente sur la limitation des exportations chinoises de Fentanyl, et la reprise immédiate des essais nucléaires aux Etats-Unis. Mais c’est sur la question des terres rares que la partie chinoise a l’avantage. D’où l’importance des concessions obtenues de Pékin (si elles se confirment).

«La question des terres rares a été réglée, et cela vaut pour le monde entier. Elles disparaîtront de notre vocabulaire pendant un certain temps», a lâché Donald Trump après la rencontre, ajoutant que l’accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année. La Chine exerce en effet un quasi-monopole sur les métaux dits «terres rares», indispensables dans de nombreux domaines, des appareils électroménagers aux voitures, en passant par l’énergie et les armes.

Une obsession pour Trump

Pas étonnant que celles-ci soient une obsession pour l’ancien promoteur immobilier new-yorkais, pour qui le renouveau industriel des Etats-Unis, et la poursuite de leur domination technologique, sont des priorités absolues. Au cours de sa tournée en Asie qui vient de s’achever, Donald Trump a également signé un accord avec le Japon garantissant l’approvisionnement en minéraux essentiels et en terres rares.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les concessions chinoises faites aux Etats-Unis – dont le détail n’est pas encore connu – ne signifie pas que la seconde puissance économique mondiale a tout cédé. La délégation entourant Xi Jinping a ainsi fait savoir son opposition au projet du G7 (Canada, Etats-Unis, Italie, Royaume Uni, Allemagne, Japon, France, plus l’Union européenne) visant à former une alliance pour la production de minéraux critiques afin de contrer la domination de Pékin dans ce secteur.

Prix planchers et subventions

Début 2025, les responsables du G7 se sont réunis à Chicago et ont discuté des prix planchers soutenus par des subventions gouvernementales pour encourager la production nationale de minéraux critiques. Une réunion aura d’ailleurs lieu jeudi et vendredi à Toronto (Canada), focalisée sur la sécurisation de leur approvisionnement.

Les terres rares, souvent transformées en aimants, sont un groupe de 17 éléments présent en quantités faibles, dispersées sur la croûte terrestre, mais importantes dans tout, des iPhones et machines à laver aux avions de chasse F35. Elles sont également utilisées dans les véhicules électriques (VE), les équipements médicaux, le raffinage du pétrole et d’autres applications militaires telles que les missiles et les systèmes radar.

Même le F35 en dépend

Sans elles, les chaînes d’approvisionnement s’arrêtent rapidement. Les constructeurs automobiles ont été contraints de suspendre une partie de leur production au début de l’année après que les contrôles à l’exportation chinois ont provoqué des pénuries. L’avion F-35 du constructeur américain Lockheed Martin, dont la Suisse a acheté 36 appareils pour 6,4 milliards d’euros, nécessite plus de 400 kg de terres rares, selon une récente analyse du groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS). Les gisements importants de terres rares sont difficiles à trouver et coûteux à extraire.

La Chine domine le secteur depuis les années 1980 grâce à des coûts moins élevés, des normes environnementales moins strictes et des décennies de soutien gouvernemental. Elle contrôle 44 millions de tonnes pour des réserves mondiales évaluées à 110 millions, selon une étude du Service géologique des Etats-Unis. Soit 60% de la production minière mondiale et 90% ou plus de la production raffinée et de la production d’aimants en terres rares. Des projets sont en cours aux États-Unis, en Europe et en Australie pour mettre en place une chaîne d’approvisionnement alternative.



Washington accusait jusque-là Pékin de ralentir délibérément l’approbation des licences d’exportation. Le ministère américain de la Défense ambitionne de développer des chaînes d’approvisionnement nationales afin de garantir d’ici 2027 un accès sécurisé aux terres rares nécessaires pour certains armements.