Donald Trump prévoit de réduire les droits de douane contre la Chine, espérant une coopération sur le fentanyl avant sa rencontre avec Xi Jinping en Corée du Sud, dans l’espoir d’une trêve commerciale lors du sommet de l’APEC à Gyeongju.

Donald Trump estime que «beaucoup de problèmes» vont être résolus lors de sa rencontre prévue jeudi avec Xi Jinping. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump prévoit d'abaisser les droits de douane contre la Chine liés au fentanyl, avant une rencontre prévue jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Il estime que «beaucoup de problèmes» vont être résolus jeudi. «Je pense que je vais les réduire, car je crois qu'ils vont nous aider avec le problème du fentanyl», a-t-il déclaré mercredi aux journalistes à bord de son avion présidentiel Air Force One.

«La Chine va travailler avec les forces de l'ordre américaines» concernant cette drogue de synthèse qui a fait des milliers de morts aux Etats-Unis, a ajouté le républicain. L'avion de Donald Trump a décollé mercredi matin de Tokyo pour rejoindre la Corée du Sud, troisième étape de sa tournée en Asie.

Le président américain est attendu à Gyeongju, où se tient le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) mercredi. Sa visite sera dominée par sa rencontre prévue jeudi avec le président chinois Xi Jinping, espoir d'une trêve dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin.