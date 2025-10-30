Trump affirme avoir trouvé un accord commercial
Le président américain Donald Trump a tiré un bilan optimiste de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, assurant qu’un accord commercial était «tout proche», sans en préciser le contenu.
Interrogé à bord d’Air Force One sur le calendrier d’une signature, il a répondu: «Très bientôt, il ne reste plus beaucoup d’obstacles majeurs.» Puis, plus affirmatif encore: «Nous avons un accord. Nous le renégocierons chaque année, mais je pense qu’il durera longtemps.»
Trump a précisé qu’il s’agissait d’un accord d’un an, destiné à être prolongé, et affirmé que les deux dirigeants s’étaient entendus sur «presque tout», notamment sur le commerce du soja et les droits de douane concernant le fentanyl. «Nous avons abordé beaucoup des sujets dont vous parlez sans cesse», a-t-il conclu.
Source: CNN
Trump dit avoir conclu un accord sur les terres rares avec Xi Jinping
Le président Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares - matériau essentiel sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole.
«L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier», a affirmé Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.
Source: AFP
Donald Trump a quitté la Corée du Sud après 1H40 d'entretien avec Xi Jinping
Le président américain Donald Trump a quitté la Corée du Sud jeudi après une rencontre de 1H40 avec son homologue chinois Xi Jinping qui porte l'espoir d'une trêve dans la guerre commerciale, selon une journaliste de l'AFP.
Les dirigeants des deux plus grandes économies du monde se sont serré la main à l'issue de leurs entretiens mais n'ont pas fait de déclaration aux médias. Au début de l'entretien, le président américain avait qualifié son homologue de «redoutable négociateur», tout en disant s'attendre à une rencontre «très réussie».
«La Chine et les Etats-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», avait répondu Xi Jinping.
Source: AFP
Trump assure que la Chine va acheter aux Etats-Unis «des volumes considérables» de soja et autres produits agricoles
Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi, suite à son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping, que la Chine allait acheter «dès maintenant» des volumes «considérables» de soja et autres biens agricoles.
«De grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement», a indiqué Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.
Source: AFP
Trump dit avoir été «trop occupé» pour rencontrer Kim Jong Un mais assure qu'il pourra revenir
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait été trop «occupé» durant son voyage cette semaine en Corée du Sud pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, mais a ajouté qu'il pourrait revenir.
«J'avais d'excellentes relations avec Kim Jong Un», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La dernière rencontre des deux dirigeants remonte à juin 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise en deux la péninsule coréenne.
Source: AFP
Trump affirme qu'il n'a pas parlé de Taïwan avec Xi Jinping
Le président américain Donald Trump a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud.
«Taïwan n'a jamais été évoqué. Ce sujet n'a pas été abordé», a affirmé Donald Trump à bord d'Air Force One. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.
Source: AFP
Trump assure que Washington et Pékin vont «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine
Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.
«L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One. Xi Jinping va «nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine», a déclaré Donald Trump.
Source: AFP
Trump qualifie de «grand succès» sa rencontre avec Xi Jinping
Le président américain Donald Trump a qualifié de «grand succès» sa rencontre jeudi en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping, et a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions.
«Je serai en Chine en avril et (M. Xi) viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. «Nous avons finalisé de nombreux points» lors de l'entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant Xi Jinping de «dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant».
Source: AFP
Les marchés asiatiques ont les yeux rivés sur la rencontre Trump-Xi
Les marchés asiatiques sont rivés jeudi sur la rencontre lourde d'enjeux économiques entre les présidents américain et chinois, tandis que la Bourse de Séoul savoure l'accord commercial conclu entre Corée du Sud et Etats-Unis ainsi que de solides résultats de Samsung.
A la Bourse de Tokyo vers 02H30 GMT, l'indice vedette Nikkei grimpait de 0,17% à 51'396 points, et l'indice élargi Topix de 0,57% à 3296 points. La Bourse de Taipei, elle, prenait 0,30%, à Shanghai l'indice composite se hissait de 0,16%, et l'indice hongkongais Hang Seng bondissait de 0,77%.
Source: AFP
Donald Trump et Xi Jinping entament leur réunion, une trêve commerciale dans le viseur
Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont entamé par une poignée de main jeudi en Corée du Sud une rencontre censée apaiser la brutale guerre commerciale qui les oppose, et qui ébranle toute l'économie mondiale.
Le président américain, qui venait juste d'annoncer une relance immédiate des essais d'armes nucléaires, a qualifié son homologue de «redoutable négociateur» tout en disant s'attendre à une rencontre «très réussie».
Xi Jinping a lui dit que c'était «un plaisir de revoir» Donald Trump, alors que les deux hommes posaient pour les photographes dans un austère bâtiment de l'aéroport de Busan (sud-est).
«La Chine et les Etats-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», a-t-il affirmé. Les deux dirigeants ont ensuite entamé une réunion bilatérale avec leurs délégations.
Source: AFP
Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines avant sa rencontre avec Xi Jinping
Donald Trump a ordonné jeudi la relance immédiate des essais d'armes nucléaires américaines, peu avant une rencontre cruciale avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud censée sceller une trêve dans la brutale guerre commerciale qui oppose les deux premières économies mondiales.
Peu avant de retrouver le dirigeant chinois à Busan, le président américain a ordonné à son ministère de la Défense de «commencer à tester» les armes nucléaires des Etats-Unis, après que son homologue russe Vladimir Poutine l'a défié avec un test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire.
«Les Etats-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays», a-t-il souligné sur Truth Social. «La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième, mais elle rattrapera son retard d'ici cinq ans.»
En Corée du Sud, Donald Trump et Xi Jinping, qui se sont serrés la main en se retrouvant, devraient notamment aborder la guerre commerciale que se livrent les deux puissances.
Source: AFP
Trump rencontre des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord
Le président américain Donald Trump a rencontré mardi à Tokyo des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord dans les années 1970 et 1980, un dossier qui empoisonne les relations du Japon avec Pyongyang depuis des décennies.
«Ils ont cherché pendant tant d'années» (leurs proches), les Etats-Unis «les soutiennent complètement», a-t-il déclaré à propos du Japon et des familles, précisant qu'il avait déjà rencontré certaines d'entre elles.
Source: AFP
La Première ministre Takaichi va recommander Trump pour le Nobel de la Paix
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a dit vouloir recommander le président américain Donald Trump pour le prix Nobel de la Paix, selon la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.
Née durant son premier mandat, l'obsession de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir en janvier. Il assure avoir mis fin à plusieurs conflits dans le monde, un rôle toutefois relativisé par des experts
Source: AFP