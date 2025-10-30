06:37 heures

Trump affirme avoir trouvé un accord commercial

Le président américain Donald Trump a tiré un bilan optimiste de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, assurant qu’un accord commercial était «tout proche», sans en préciser le contenu.

Interrogé à bord d’Air Force One sur le calendrier d’une signature, il a répondu: «Très bientôt, il ne reste plus beaucoup d’obstacles majeurs.» Puis, plus affirmatif encore: «Nous avons un accord. Nous le renégocierons chaque année, mais je pense qu’il durera longtemps.»

Trump a précisé qu’il s’agissait d’un accord d’un an, destiné à être prolongé, et affirmé que les deux dirigeants s’étaient entendus sur «presque tout», notamment sur le commerce du soja et les droits de douane concernant le fentanyl. «Nous avons abordé beaucoup des sujets dont vous parlez sans cesse», a-t-il conclu.

Source: CNN