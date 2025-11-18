Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la prudence

Vendredi dernier, Sanae Takaichi a affirmé qu’une attaque contre Taïwan pourrait justifier l’envoi de troupes japonaises.
Photo: IMAGO/AFLO
AFP Agence France-Presse
Le Japon a appelé ses ressortissants en Chine à la prudence, dans un contexte de tensions entre les deux pays depuis des déclarations de la Première ministre nippone Sanae Takaichi concernant Taïwan, île que Pékin revendique.
«Soyez attentifs à votre environnement et évitez autant que possible les lieux très fréquentés ou ceux susceptibles d'être identifiés comme fréquentés par des Japonais», a indiqué l'ambassade du Japon en Chine dans un communiqué publié lundi sur son site internet.
