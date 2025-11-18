DE
«Evitez les lieux très fréquentés»
Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la prudence

Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la vigilance après les tensions suscitées par les propos de la Première ministre Takaichi sur Taïwan. L’ambassade japonaise recommande d’éviter les zones très fréquentées ou identifiées comme fréquentées par des Japonais.
Vendredi dernier, Sanae Takaichi a affirmé qu’une attaque contre Taïwan pourrait justifier l’envoi de troupes japonaises.
Photo: IMAGO/AFLO
Le Japon a appelé ses ressortissants en Chine à la prudence, dans un contexte de tensions entre les deux pays depuis des déclarations de la Première ministre nippone Sanae Takaichi concernant Taïwan, île que Pékin revendique.

«Soyez attentifs à votre environnement et évitez autant que possible les lieux très fréquentés ou ceux susceptibles d'être identifiés comme fréquentés par des Japonais», a indiqué l'ambassade du Japon en Chine dans un communiqué publié lundi sur son site internet.

