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41 morts en Syrie
Le principal suspect du massacre de Tadamon arrêté en Syrie

Amjad Youssef, accusé d'avoir exécuté 41 civils lors du massacre de Tadamon à Damas en 2013, a été arrêté. Le ministère syrien promet de poursuivre les autres responsables.
Publié: 10:55 heures
Amjad Youssef est accusé d'avoir abattu 41 civils à Tamadon.
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AFP Agence France-Presse

Le ministère syrien de l'Intérieur a annoncé vendredi l'arrestation du principal suspect du massacre de Tadamon à Damas, où des dizaines de personnes avaient été exécutées en 2013 sous le pouvoir de Bachar al-Assad. Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir arrêté le «criminel Amjad Youssef, principal suspect du massacre de Tadamon qui a coûté la vie à des dizaines d'innocents».

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Amjad Youssef apparaît dans une vidéo qui avait fuité il y a plusieurs années, ordonnant à des hommes menottés et aux yeux bandés de courir, avant d'ouvrir le feu sur eux. Les victimes tombent dans un charnier où s'amoncellent les cadavres, au nombre de 41, qui sont ensuite incinérés.

Opération minutieuse

Quelques jours après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, les équipes de Human Rights Watch avaient découvert «un nombre important de corps» dans le quartier de Tadamon. Le ministère de l'Intérieur s'est dit déterminé à «poursuivre les autres auteurs du massacre, afin de les arrêter et de les traduire en justice».

Dans une publication sur X, le ministre de l'Intérieur Anas Khattab a affirmé que «le criminel Amjad Youssef est désormais entre nos mains après une opération sécuritaire bien préparée». Les nouvelles autorités islamistes ont annoncé l'arrestation de plusieurs responsables du pouvoir déchu accusés d'être impliqués dans des massacres, dont celui de Tadamon.

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