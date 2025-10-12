«Notre arme la plus puissante est d'être désarmés»

Patrick Gauchat est le plus haut général de l'ONU à Jérusalem. Dans une interview pour Blick, ce Biennois d'origine parle de la poudrière du Proche-Orient, du plan de Trump pour Gaza et de la raison pour laquelle il ne voulait pas devenir chef de l'armée.

Raphael Rauch

Général Patrick Gauchat, quelle est exactement votre mission à Jérusalem?

J'y dirige la mission Untso (Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve), la toute première mission de paix des Nations unies. Notre tâche est de surveiller les accords de cessez-le-feu au Proche-Orient. Il y en avait quatre au début: entre Israël et ses voisins, le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Egypte. Nous sommes une sorte d'arbitre, si tout le monde respecte les règles, on ne nous voit pas. Mais s'il y a des violations, nous informons les parties et, le cas échéant, le Conseil de sécurité de l'ONU.

L'arbitre ne s'appelle-t-il pas en réalité Donald Trump?

Nous ne pouvons distribuer que des cartons jaunes. Les cartons rouges – avec des déclarations, des discussions ou des possibilités de sanctions – sont donnés par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Et ce dernier est pratiquement impuissant, car les puissances de veto se bloquent mutuellement. Au final, c'est le président américain qui décide.

Bien sûr, le président des Etats-Unis exerce une grande influence, tout comme d'autres puissances. Mais dans l'application des opérations, c'est nous qui sommes sur le terrain et qui essayons de rétablir le calme et l'ordre... même si nous n'avons pas le pouvoir de sévir. Notre mission se compose de 400 hommes et femmes. En tant que missionnaires de paix, nos observateurs militaires ne sont pas armés.

N'est-ce pas dangereux?

Notre arme la plus puissante est de ne pas être armés. Nous sommes perçus comme des «opérateurs» honnêtes. Les armes peuvent faire dégénérer une situation. Nous sommes là pour créer de la stabilité et instaurer la confiance. Toute ceci fonctionne mieux sans armes.

Que pensez-vous du plan de Trump pour Gaza?

Nous avons besoin de toute urgence d'un véritable cessez-le-feu. Je n'ai pas de mandat pour la bande de Gaza. Certains de nos observateurs militaires pourraient aider à court terme. Mais Gaza a besoin d'une mission plus importante, avec plus de personnel, qui apporte également son expertise en matière de désarmement et de déminage. La question de savoir si les Nations Unies assumeront ce rôle dépend des parties, du Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations régionales. La Ligue arabe pourrait d'ailleurs jouer un rôle important à cet égard.

Pourquoi n'êtes-vous pas présent à Gaza?

Tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu effectif à Gaza, une mission de paix n'y a pas sa place. Ce n'est que si les parties souhaitent une présence internationale que nous pourrions y être actifs. Mais au vu de la situation actuelle, une mission beaucoup plus large y est nécessaire.

Si vous ne vous occupez pas de Gaza, que surveillez-vous au Proche-Orient?

Nous contrôlons les accords de cessez-le-feu sur la «Ligne bleue» entre Israël et le Liban ainsi que sur les hauteurs du Golan entre les forces israéliennes et syriennes. Nos observateurs militaires y patrouillent quotidiennement. En cas d'incident, nous signalons immédiatement la situation et cherchons à entrer en contact avec les belligérants afin d'éviter une escalade. Grâce à nos entretiens avec les anciens habitants, nous identifions les besoins de la population locale et orientons l'aide internationale par le biais de nos rapports.

« Ce n'est pas parce que la situation au Proche-Orient est catastrophique que nous ne faisons rien sur place »

Israël a récemment attaqué à la fois le Liban et la Syrie. Etes-vous un tigre édenté?

L'ONU n'est pas un acteur de la guerre, elle est synonyme de promotion et de maintien de la paix. Nous n'avons pas de troupes de combat, mais nous misons sur le dialogue et la surveillance. Notre engagement est néanmoins important, car sans nous, il y aurait moins de stabilité et plus de souffrance.

Est-ce vraiment le cas? Netanyahu fait ce qu'il veut... que vous soyez là ou non.

Ce n'est pas parce que la situation au Proche-Orient est catastrophique que nous ne faisons rien sur place. La situation pourrait être encore pire. Au Golan et à la frontière avec le Liban, la situation est relativement calme, et c'est aussi grâce à nous. Si les parties savent qu'elles sont observées par un organe international, neutre et impartial, elles se comportent différemment. Cela concerne aussi les éventuels crimes de guerre.

Comment avez-vous vécu le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas sur Israël? Le chef de l'armée vous a rendu visite.

Le commandant de corps Thomas Süssli était en Israël pour échanger avec les 13 observateurs militaires suisses. Nous nous sommes rendus dans le nord afin d'être hors de portée des roquettes de Gaza. Nous avons ensuite dû écourter sa visite. Les rencontres à l'ambassade à Tel Aviv n'étaient plus possibles en raison de la situation sécuritaire.

Pour quelle raison ne vouliez-vous pas devenir chef de l'armée suisse?

Le chef de l'armée doit disposer d'un très bon réseau à Berne. Beaucoup de travail m'attend à l'étranger et je suis heureux que le Conseil fédéral ait trouvé un excellent chef de l'armée.

Quel est l'impact de vos origines suisses sur votre travail?

Certains en Suisse affirment que la politique étrangère suisse n'est plus neutre. A l'étranger, y compris au Proche-Orient, je perçois les choses très différemment. Lorsque je dis que je suis suisse, on me répond immédiatement: «Donc vous êtes neutre.» La neutralité suisse aide énormément. Le fait que notre pays n'ait pas de passé colonial est également une aide.

Y a-t-il quelque chose qui vous donne de l'espoir dans l'évolution du Proche-Orient?

Sans espoir, mon travail n'aurait aucun sens. 50% des cessez-le-feu ont débouché sur des traités de paix. Autrefois, l'Egypte et la Jordanie étaient en guerre avec Israël, depuis des décennies, ce sont des partenaires appréciés. Le Proche-Orient est une zone de conflit historique, mais nous avons besoin de leaders ayant la volonté de faire la paix. La paix est possible si des mesures décisives sont prises.



