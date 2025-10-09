L'ONU prépare un plan d'aide humanitaire de 60 jours pour Gaza, avec 170'000 tonnes de marchandises prépositionnées. Le plan vise à fournir nourriture, eau, soins de santé et abris à la population, dès l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu.

Le plan de l'ONU pour les premiers jours de cessez-le-feu à Gaza

Après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza, l'ONU prévoit un plan d'aide de 60 jours. Photo: Anadolu via Getty Images

L'ONU dit être prête à lancer, dès l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza, un plan sur 60 jours pour aider la population du territoire ravagé, plan pour lequel elle a déjà prépositionné 170'000 tonnes d'aide humanitaire.

«Notre plan, détaillé et testé, est en place. Nos marchandises, 170'000 tonnes de nourriture, de médicaments et d'autres bien, sont en place. Nos équipes, courageuses, expertes et déterminées, sont en place», a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse par vidéo depuis l'Arabie saoudite Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Le plan sur 60 jours à partir du premier jour du cessez-le-feu prévoit d'augmenter le volume pour faire entrer «plusieurs centaines de camions par jour».

Nourriture et eau

«La famine doit être renversée dans les lieux où elle s'est installée et évitée dans les autres», a plaidé Tom Fletcher. Le plan prévoit de l'aide alimentaire pour 2,1 millions de personnes et une aide nutritionnelle plus spécifique pour 500'000 personnes souffrant de malnutrition grave. Il inclut de la distribution en nature, le soutien aux boulangeries et cuisines collectives ainsi que de l'argent liquide pour 200'000 familles pour acheter la nourriture de leur choix.

L'ONU vise d'autre part la fourniture d'eau et services d'assainissement pour 1,4 million de personnes. «Nous aiderons à réparer le réseau de distribution d'eau (...), les fuites des égouts», «nous enlèverons les déchets des espaces résidentiels et fournirons produits d'hygiène, savon, shampoing, lessives, serviettes hygiéniques», a indiqué le responsable onusien.

Santé, éducation, abris

L'ONU va travailler à restaurer le système de santé «décimé», fournir plus d'équipements et de médicaments, augmenter les évacuations médicales, déployer plus d'équipes médicales d'urgence, renforcer les soins de base et la prise en charge des questions de santé mentale. La distribution de «milliers de tentes chaque semaine» est prévue. Et le plan prévoit de rouvrir des centres d'éducation temporaires pour 700'000 enfants.

Besoin d'argent

«Pour que tout ça soit possible, nous avons besoin de 10 choses», a insisté Tom Fletcher. Parmi ces conditions, l'entrée «d'au moins 1,9 million de litres de carburant chaque semaine», le retour du gaz de cuisson, l'ouverture de tous les points de passage avec plus de scanners pour accélérer l'autorisation des cargaisons et la sécurisation de ces points de passage pour éviter les pillages.

Enfin, une entrée de l'aide sans entrave et à l'échelle nécessaire, et les fonds pour la payer. «A ce jour, seulement 28% du plan humanitaire 2025 de 4 milliards de dollars pour les territoires palestiniens est financé», a-t-il déploré. L'ONU aura besoin de fonds pour aller au delà des 170'000 tonnes d'aide prépositionnées notamment en Israël, en Jordanie, en Egypte et à Chypre, qui ne seront pas suffisantes pour couvrir ces 60 premiers jours. «Et soyons clairs, ce problème ne va pas disparaitre en deux mois», a-t-il mis en garde.



