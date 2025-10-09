Une dynamique d’espoir gagne le Proche-Orient après l’annonce par Donald Trump d’un accord incluant la libération des otages, le retrait israélien et l’accès rapide à l’aide humanitaire. Soutenu par de nombreux pays, le plan pourrait marquer un tournant historique.

1/4 Donald Trump a montré qu’il pouvait appliquer ses idées très rapidement, qu’elles soient bénéfiques… ou catastrophiques. Photo: DR

Guido Felder

Une atmosphère de renouveau règne au Proche-Orient. Après que le président américain Donald Trump a annoncé la libération des otages et le retrait des troupes israéliennes, le président israélien Isaac Herzog a réagi avec euphorie: «Il ne fait aucun doute qu'il mérite le prix Nobel de la paix pour cela!»

Aux Nations unies aussi, c'est le soulagement. Les préparatifs sont déjà en cours. «Nos équipes sont pleinement mobilisées pour faire circuler les camions à grande échelle et sauver des vies», écrit le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU Tom Fletcher sur X. La joie est justifiée, car l'accord de Trump pourrait marquer un tournant historique au Proche-Orient. Par rapport à d'autres efforts de paix, le plan Trump se distingue sur plusieurs points.

Il bénéficie d'un large soutien

De nombreux pays soutiennent ce plan de paix: l'Egypte, le Qatar, la Jordanie et la Turquie sont impliqués dans les médiations. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, la Russie, la Chine ainsi que les pays musulmans très peuplés que sont le Pakistan et l'Indonésie font également partie des soutiens.

La figure de l'homme fort

Derrière cet accord se trouve l'homme le plus puissant du monde. Donald Trump a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait rapidement mettre en œuvre ses idées – les bonnes comme les mauvaises – par tous les moyens. Son ambition et peut-être aussi son intention de faire de la bande de Gaza une station de vacances lucrative le poussent à agir.

L'aide humanitaire avant tout

L’accord prévoit également un accès rapide à l’aide humanitaire. Un point crucial, rarement abordé de manière aussi concrète et à un stade aussi précoce des négociations. Soutenu par Donald Trump, Israël devrait se retirer sans résistance derrière les lignes établies.

La libération tant attendue des otages

Contrairement aux précédentes médiations de paix, les otages sont ici au centre des préoccupations. En revanche, de nombreuses questions restent en suspens. On ne sait par exemple pas si le Hamas pourra se reconstruire et quels régimes le soutiendront à cet effet. L'administration de la bande de Gaza est également très fragile. De plus, Donald Trump ne pourra pas jouer le shérif du Proche-Orient jusqu'à la fin de ses jours. Qui sait combien de temps durera le calme après son ère?

Un meurtre a enterré les espoirs

Les accords d'Oslo de 1993 ont déjà été qualifiés d'historiques: c'était la première fois que des représentants des deux parties se reconnaissaient directement et cherchaient ensemble une voie vers la paix. Après des négociations tenues secrètes, une poignée de main historique a eu lieu le 13 septembre 1993 à la Maison Blanche entre le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin (1922-1995) et le chef de l'Organisation de libération de la Palestine Yasser Arafat (1929-2004), qui ont reçu le prix Nobel de la paix avec le président israélien Shimon Peres (1923-2016).

L'accord de l'époque, parrainé par le président américain Bill Clinton, n'a toutefois pas duré bien longtemps. En 1995, Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste de droite israélien.

Au sujet de ce nouveau plan de paix, certains extrémistes ont déjà annoncé leur nette opposition, comme le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich. Néanmoins l'accord de Donald Trump a de bonnes chances de contribuer à un tournant historique au Proche-Orient. Il appartient désormais aux parties ennemies de veiller à ce que ce rêve de paix ne soit pas brisé en peu de temps.