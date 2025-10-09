La première phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit qu'Israël libère près de 2000 détenus palestiniens. En contrepartie, le Hamas libère ses otages israéliens vivants. Voici quelques-uns des membres les plus célèbres qui devraient être libérées.

Ces membres du Hamas seront libérés grâce à la paix de Trump

1/5 Le Hamas exige d'Israël la libération de plus de 2000 détenus.

Mattia Jutzeler

Le Hamas exige qu'Israël libère près de 2000 prisonniers palestiniens en échange du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En contrepartie, le mouvement islamiste doit libérer la vingtaine d’otages israéliens, censés être toujours en vie.

Au total, 250 prisonniers que le Hamas veut libérer purgent actuellement des peines de prison à perpétuité. Selon des informations confidentielles obtenues par le «Times of Israel», parmi ceux-ci se trouvent les commanditaires de nombreuses attaques notoires. Voici certains des prisonniers qui seront libérés dans le cadre du cessez-le-feu.

Marwan Barghouti

Marwan Barghouti devant un tribunal de Jérusalem en janvier 2012. Photo: keystone-sda.ch

Marwan Barghouti a été condamné à la prison à vie en 2004 pour cinq meurtres. Figure emblématique du mouvement Fatah, il est l'un des détenus palestiniens les plus en vue en Israël.

Ahmad Sa'adat

Un manifestant pro-palestinien demande la libération d'Ahmad Sa'adat lors d'une manifestation à Madrid. Photo: IMAGO/SOPA Images

Ahmad Sa'adat est le leader du Front populaire marxiste-léniniste pour la libération de la Palestine. Il a été condamné à trente ans de prison en 2008. Selon le «Times of Israel», il aurait été le cerveau de l'assassinat du ministre israélien du Tourisme, Rehavam Ze'evi, en 2001.

Ibrahim Hamed

Ibrahim Hamed était le commandant du Hamas en Cisjordanie pendant la deuxième Intifada. Il est actuellement en prison pour ses actes et a été condamné 45 fois à la prison à vie.

Abbas al-Sayed

Abbas al-Sayed était le cerveau d'un attentat contre le Park Hotel dans la ville israélienne de Netanya en 2002. Son attaque a fait 39 morts et il a aussi été condamné à la prison à vie.

Hassan Salameh

Hassan Salameh est un membre du Hamas actuellement condamné à 48 peines de prison à perpétuité. Il est accusé d'avoir planifié plusieurs attentats-suicides du mouvement islamiste.