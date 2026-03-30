Un homme de 62 ans a été inculpé en Suède pour proxénétisme aggravé, viols et agressions sexuelles sur son épouse. L’affaire met en lumière un système d’exploitation impliquant plus de 120 clients présumés.

Un homme inculpé pour avoir exploité sexuellement son épouse

Un homme inculpé pour avoir exploité sexuellement son épouse

AFP Agence France-Presse

Un procureur suédois a inculpé lundi un homme, soupçonné d'avoir vendu les services sexuels de son épouse à plus de 120 hommes, pour proxénétisme aggravé, viols et agressions sexuelles.

L'homme, âgé de 62 ans, a été arrêté fin octobre et placé en détention provisoire après que son épouse l'eut dénoncé à la police dans le nord de la Suède.

Il est soupçonné d'avoir tiré profit financièrement pendant des années des pressions qu'il exerçait sur son épouse «pour qu'elle se livre à des actes sexuels et s'y soumette», selon l'acte d'accusation.

L'homme est accusé d'avoir publié des annonces en ligne, organisé des rendez-vous, surveillé et fait pression sur la femme pour qu'elle se livre à des actes sexuels en ligne afin d'attirer davantage de clients, précise le document.

Il est également accusé d'avoir été violent, de l'avoir menacée et d'avoir profité de sa toxicomanie, le procureur qualifiant ces faits d'"exploitation impitoyable».

Environ 120 suspects identifiés

L'acte d'accusation détaille également plusieurs menaces proférées à l'encontre de la plaignante, lui-même l'avertissant du risque d'avoir lâché «le monstre».

La procureure Ida Annerstedt avait déclaré à l'AFP en février qu'environ 120 personnes soupçonnées d'avoir acheté des services sexuels avaient été identifiées. Les faits se seraient déroulés entre le 11 août 2022 et le 21 octobre 2025.

Outre le proxénétisme aggravé, l'homme – qui nie les accusations – a également été inculpé de huit viols, dont l'un commis lors d'un acte avec un client, quatre tentatives de viol et quatre agressions dont a été victime sa femme.

Cette femme a été victime de «crimes graves», a réagi son avocate Silvia Ingolfsdottir auprès de l'AFP. «Elle espère désormais obtenir justice». Selon la chaîne publique SVT, l'homme était un membre haut placé de l'organisation de motards Hells Angels. La chaîne a également indiqué que le procès devrait débuter le 13 avril.