Le suspect de la fusillade à Stade, en Allemagne, qui a fait six morts lundi, est accusé d'avoir secoué son bébé en avril. Le père, un citoyen turc de 45 ans, contestait la garde de l'enfant.

L'auteur présumé de la tuerie de Stade aurait secoué son bébé

L'auteur présumé de la tuerie de Stade aurait secoué son bébé

ATS Agence télégraphique suisse

L'auteur présumé de la fusillade qui a fait six morts lundi dans le nord de l'Allemagne, en conflit pour la garde de son bébé de trois mois, est soupçonné d'avoir secoué l'enfant quelques mois auparavant, rapportent les médias allemands «Der Spiegel» et «Die Welt».

Le suspect âgé de 45 ans, arrêté lundi après avoir fait six victimes parmi les travailleurs sociaux d'un centre d'accueil pour femmes et enfants à Stade, «aurait secoué» en avril son bébé, qui a ensuite été pris en charge à l'hôpital, avancent les deux médias sans citer leurs sources.

Lundi, l'auteur présumé de la fusillade avait rendez-vous dans le centre pour discuter de la garde de sa fille de trois mois, qui se trouvait dans les locaux avec sa mère. Il s'agit d'un citoyen turc, né en Allemagne et habitant à Hanovre, à 200 km plus au sud, d'après la police.

Pas considéré comme «violent»

Les autorités ont déclaré au cours d'une conférence de presse lundi qu'il était connu de la police, notamment pour des menaces, mais qu'il n'était pas considéré comme «violent». D'après les deux médias, l'homme avait menacé les médecins traitants de l'hôpital où le bébé était soigné, affirmant qu'il les tiendrait pour responsables s'il arrivait quelque chose à son enfant.

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Interrogé par «Die Welt», le parquet de Hanovre a confirmé que la procédure concernant les menaces avait été classée, estimant que les propos reprochés n'étaient pas pénalement répréhensibles. Contactée par l'AFP, la police n'a pas répondu à la demande de confirmation de ces informations.

L'homme a été arrêté lundi à bord d'une voiture conduite par une femme de 65 ans ayant «un lien étroit» avec sa famille, d'après les enquêteurs. La police prépare la création d'une brigade spéciale pour enquêter sur la fusillade, a déclaré mardi la police de Lunebourg dans un communiqué.

Les enquêteurs analysent les vidéos et les informations reçues de la population sur un portail internet mis en place pour cette enquête. Une messe pour les victimes a lieu mardi soir dans une église de Stade.