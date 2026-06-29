Une fusillade fait cinq morts au nord-ouest de l'Allemagne

Une opération policière de grande envergure est en cours à Stade, dans la région allemande de Basse-Saxe. Des coups de feu auraient été tirés dans la ville. Il y aurait «jusqu'à cinq morts», selon la police.

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été tuées par balles lundi dans un centre d'aide pour jeunes à Stade, ville du nord de l'Allemagne, et deux suspects présumés, dont le tireur, ont été arrêtés, a annoncé la police locale, qui estime qu'il n'y a plus de danger. Selon la police, il n'existe plus aucun «danger pour la population», semblant considérer donc que l'incident est terminé à la suite des arrestations de ces deux personnes.

«L'enquête sur les circonstances et le déroulement exact des faits se poursuit», précise-t-elle dans un communiqué, qui ne donne aucune indication sur l'identité des suspects ni leurs motivations. Selon la même source, «cinq personnes ont été mortellement blessées, et d'autres ont été blessées» par des coups de feu tirés dans un centre d'aide pour jeunes à Stade, ville de 50'000 habitants près de Hambourg.

Deux arrestations

«Dans le cadre des opérations de recherche et d'intervention mises en place, deux personnes, suspectées d'être impliquées dans les faits, dont le tireur présumé, ont pu être arrêtées», ont précisé les forces de l'ordre.

En début d'après-midi lundi, la police avait annoncé «une importante opération de police en cours» dans le centre-ville de Stade, au niveau de la Dankersstrasse, avant d'annoncer que plusieurs personnes avaient été tuées. Selon des images diffusées à la télévision NTV, de nombreuses ambulances et des véhicules de police sont déployés sur place, dans un quartier arboré.

Plusieurs précédents

L'Allemagne a connu plusieurs fusillades mortelles ces dernières années. En mars 2023, un homme de 35 ans, ancien membre des Témoins de Jéhovah, a tué six personnes dans son ancienne communauté à Hambourg en Allemagne, avec qui il était en conflit, avant de se donner la mort.

En février 2020, un extrémiste de droite a tué neuf personnes dans la ville de Hanau, au centre du pays. Le pays a également été endeuillé par de nombreuses attaques à la voiture-bélier ou au couteau, certaines motivées politiquement, qu'il s'agisse d'extrémisme de droite ou de jihadisme.

L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés fin 2024, a été condamné la semaine dernière à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses motivations étaient islamophobes et nourries par des idées liées à l'extrême-droite.