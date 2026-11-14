SpaceX réalise un exploit historique en rattrapant sa fusée Starship

Après 22 heures en orbite, le vaisseau géant de Starship a été saisi en plein vol par des bras mécaniques. Cette prouesse rapproche Elon Musk de son rêve ambitieux d'une fusée 100% réutilisable.

AFP Agence France-Presse

L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk a réussi samedi à rattraper l'imposant étage supérieur de sa mégafusée Starship après plus de 22 heures de vol, une première historique. Après environ 14 tours de la Terre, cet engin de plus de 50 mètres de hauteur a réussi à rejoindre comme prévu la base spatiale texane d'où s'est tenu le lancement, pour être rattrapé par de gigantesques bras métalliques.

Cette manœuvre spectaculaire, extrêmement compliquée et risquée, n'avait jamais été tentée avec un étage supérieur de fusée ayant voyagé en orbite. Sa réussite a été abondamment applaudie par de nombreux employés du géant américain spatial réunis pour l'occasion.

Cette récupération constitue une avancée considérable dans le développement de cette fusée, la plus grande et la plus puissante jamais construite et pensée pour réaliser des voyages vers la Lune et Mars et envoyer des centres de données dans l'espace, et permet à l'entreprise de l'homme le plus riche au monde de se rapprocher d'un rêve de longue date du secteur spatial: obtenir une fusée entièrement réutilisable.

Extrêmement complexe

Si SpaceX a déjà révolutionné le marché mondial avec ses fusées Falcon, en partie réutilisables, elle cherche avec Starship à atteindre cet objectif qui lui permettrait de faire de franches économies et d'accélérer sa cadence de vol.

La société a déjà réussi par trois fois à rattraper son étage inférieur, le propulseur, mais a renoncé à le faire lors de ce vol en raison d'un problème technique. L'engin est donc retombé vendredi peu après le lancement dans les eaux bordant la base spatiale, où il a explosé.

Le vaisseau Starship, qui donne son nom à la fusée dans son ensemble et en constitue le second étage, avait lui poursuivi sa course, et déployé avec succès en orbite 26 grands satellites Starlink. Après plus de 22 heures de vol, il a réussi à regagner le Texas, où il a été récupéré sur la base de lancement vers 15h20 locales (21h20, heure de Greenwich (GMT)).

Si ce rattrapage semble similaire à celui du premier étage déjà réussi par SpaceX, il était en réalité beaucoup plus complexe car le vaisseau retombait bien plus rapidement et de bien plus haut. «Des millions d'éléments en mouvement» devaient «tous fonctionner correctement pour que la récupération soit réussie», avait insisté Kathleen Curlee, analyste spatiale à l'Université Georgetown auprès de l'Agence France-Presse (AFP) en amont du vol.

Survol de zones habitées

L'imposant vaisseau devait par ailleurs traverser des portions du ciel du Mexique et du Texas pour regagner le site de lancement. «On survole inévitablement des zones habitées», avait reconnu vendredi Lars Blackmore, responsable en chef de Starship, assurant avoir toutefois choisi par précaution «une trajectoire permettant de survoler presque exclusivement du désert» puis contournant «les villes afin de minimiser le nombre d'habitants» exposés à un risque.

Il y avait toutefois «21 minutes pendant lesquelles les opérateurs ne pourront rien faire, donc on va retenir notre souffle pendant tout ce temps-là», avait-il confié. En cas de problème de dernière minute, les équipes pouvaient toutefois toujours tenter de rediriger l'engin vers le golfe du Mexique ou l'océan Pacifique.

Cette réussite notable devrait permettre à l'entreprise d'accélérer le développement de cette mégafusée dont une version doit servir au programme lunaire Artémis de l'agence spatiale américaine National Aeronautics and Space Administration (NASA), qui a accumulé les retards.

Les équipes de SpaceX devront à présent s'assurer que le vaisseau n'a pas été trop endommagé lors de son retour sur Terre par les conditions extrêmes liées à la rentrée dans l'atmosphère et est en mesure de voler rapidement sans nécessiter de grands travaux, comme c'était le cas pour les anciennes navettes spatiales de la NASA.