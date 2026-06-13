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Premier billionnaire au monde!
Nestlé, PIB, parc locatif: ce qu’Elon Musk pourrait s’offrir en Suisse avec 1000 milliards

Elon Musk serait le premier homme à franchir la barre des 1000 milliards de dollars de fortune. Blick met en perspective ce montant vertigineux et calcule ce que le patron de Tesla pourrait s’offrir en Suisse avec une telle somme.
Publié: il y a 41 minutes
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Elon Musk peut désormais se targuer d'être non seulement l'homme le plus riche...
Photo: keystone-sda.ch
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Mischa Stünzi

Elon Musk n’est pas seulement l’homme le plus riche du monde. Il serait désormais aussi le premier billionnaire de la planète. Grâce à l’entrée en Bourse très médiatisée de SpaceX, le patron de Tesla aurait franchi la barre vertigineuse des 1000 milliards de dollars. Un chiffre presque impossible à se représenter.

Essayons tout de même. Chaque année, les Suisses mettent en moyenne environ 15’000 francs de côté. Un montant record. A ce rythme, et sans tenir compte des intérêts, il leur faudrait plus de 50 millions d’années pour accumuler une fortune comparable à celle d’Elon Musk. Même les très hauts revenus capables d’épargner 150’000 francs par an devraient patienter plus de 5 millions d’années pour atteindre un tel niveau de richesse.

Que peut-on s’offrir en Suisse avec un billion de dollars, soit environ 800 milliards de francs? Ces comparaisons donnent le vertige.

111'000 dollars pour tout le monde

Un billion, réparti entre tous les habitants de la Suisse, resterait une manne financière considérable.
Photo: Shutterstock

Elon Musk pourrait faire un cadeau spectaculaire à la Suisse. S’il répartissait son billion de dollars entre les quelque 9 millions de personnes vivant dans le pays, chacune recevrait environ 111’000 dollars, soit 89’000 francs. Du nouveau-né au conseiller fédéral. Pour une grande partie de la population, cela représente plus d’une année de salaire.

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La Bourse suisse dans son panier

À eux trois, les trois plus grandes valeurs boursières suisses valent moins que la fortune de Musk.
Photo: Kim Niederhauser

Avec un billion de dollars, Elon Musk pourrait s’offrir une bonne partie du fleuron économique suisse. Il deviendrait l’unique actionnaire des trois plus grandes entreprises du pays, Roche, Novartis et Nestlé, et disposerait encore de suffisamment d’argent pour mettre la main sur UBS.

Le plus puissant propriétaire du pays

Avec un billion de dollars (environ 800 milliards de francs), Musk pourrait acquérir près de la moitié du parc immobilier locatif suisse.
Photo: Sven Thomann

La valeur totale des logements locatifs en Suisse est estimée à 1700 milliards de francs. Avec environ 800 milliards de francs, Elon Musk pourrait donc acheter près de la moitié du parc locatif du pays. Et s’il préférait louer? Même en choisissant l’appartement le plus cher de Suisse, à près de 20’000 francs par mois, il aurait de quoi payer son loyer pendant environ 3,3 millions d’années.

Une collection de Rolls-Royce impossible

Musk pourrait s'acheter des milliers de Rolls-Royce ; mais il devrait attendre longtemps avant d'être livré.
Photo: keystone-sda.ch

La Rolls-Royce La Rose Noire Droptail est considérée comme l’une des voitures de série les plus chères au monde. Son prix avoisine les 30 millions de francs. Avec un billion de dollars, il serait théoriquement possible d’en acheter plus de 26’000. Seul problème: ce modèle n’a été produit qu’à quatre exemplaires jusqu’ici. Et comme la fabrication des pièces en bois prend à elle seule neuf mois, Elon Musk devrait attendre plus de 19’000 ans avant de recevoir toutes ses voitures.

Autant que l'économie Suisse

La production économique annuelle de la Suisse – c'est-à-dire l'ensemble des biens produits et des services fournis – est pratiquement équivalente à la fortune de Musk.
Photo: Keystone

La performance économique annuelle de la Suisse est colossale. En 2025, le produit intérieur brut du pays s’élevait à environ 860 milliards de francs. Cela englobe les services bancaires, les tablettes de chocolat, les repas servis au restaurant, les montres de luxe assemblées à la main et toute la production du pays. Autrement dit, la Suisse entière doit travailler pendant près de onze mois pour générer l’équivalent de la fortune attribuée à Elon Musk.

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