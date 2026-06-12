La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé vendredi de Floride avec 29 satellites Starlink. Ce lancement coïncide avec l’entrée en Bourse record de l’entreprise.

SpaceX lance sa fusée phare Falcon 9 avant son envol historique en Bourse

SpaceX lance sa fusée phare Falcon 9 avant son envol historique en Bourse

AFP Agence France-Presse

L'entreprise SpaceX a lancé vendredi sa célèbre fusée Falcon 9, aujourd'hui la plus utilisée au monde, peu avant son entrée en Bourse qui s'annonce être la plus importante jamais réalisée. «Allez SpaceX, allez Starlink! À tous les membres de la communauté SpaceX, nouveaux comme anciens, allons voir ce qu'il y a là-bas. À la conquête de Mars!», s'est exclamé un responsable de l'entreprise lors d'une retransmission en direct.

L'appareil a décollé vers 8h37 locales (14h37 en Suisse) de la base Cap Canaveral en Floride avec à son bord 29 satellites Starlink. Ces derniers, également produits par SpaceX, doivent compléter la constellation de plus de 10'000 de satellites déjà déployée par l'entreprise en orbite pour proposer un réseau satellitaire d'internet.

Plus de 600 vols au compteur

Le modèle de Falcon 9 compte à ce jour plus de 600 vols à son compteur, un record. Il a transformé le marché du lancement de satellites commerciaux et militaires en faisant considérablement baisser les prix.

Sa révolution vient du fait que ce lanceur est en partie réutilisable: après le lancement et la séparation des deux étages de la fusée en altitude, l'étage inférieur, le propulseur, est grâce à un atterrissage maîtrisé. Le propulseur utilisé vendredi volait ainsi pour la 27e fois.

Ce lancement survient à moins une d'heure de l'entrée en Bourse très attendue de l'entreprise. Une cérémonie doit se tenir plus tard dans la matinée à New York, à Times Square, au siège du Nasdaq, la Bourse électronique où SpaceX sera cotée.