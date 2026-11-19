Soupçonné d’avoir triché avec l’intelligence artificielle à un concours d’entrée en droit, un Sud-Coréen de 32 ans a été retrouvé jeudi en arrêt cardiaque à Séoul, selon la police. Il niait toute tricherie.

Accusé de triche avec l’IA, un étudiant retrouvé en arrêt cardiaque à Séoul

Accusé de triche avec l’IA, un étudiant retrouvé en arrêt cardiaque à Séoul

AFP Agence France-Presse

Un homme sud-coréen, soupçonné d'avoir triché à l'aide de l'IA lors d'un concours d'admission en école de droit, a été retrouvé «en état d'arrêt cardiaque» jeudi, a indiqué la police.

Lee Jin-woo, étudiant en soins dentaires à la prestigieuse université nationale de Séoul (SNU), avait obtenu un score parfait au concours d'admission en droit en juillet. Mais des soupçons de triche s'étaient portés sur l'homme de 32 ans, après que le major de l'examen des comptables fiscalistes a avoué avoir triché avec de l'IA dimanche.

Lee Jin-woo, lui, a nié toute triche et a même promis de diffuser en direct sa participation aux épreuves de coréen jeudi. Mais il ne s'est pas présenté. Il «a été retrouvé en état d'arrêt cardiaque dans un lieu non précisé du district de Gangdong», a décrit la police dans un communiqué, faisant référence à «un signalement déposé aujourd'hui pour des craintes de suicide impliquant un homme d'une trentaine d'années».

Les autorités sud-coréennes mettent souvent du temps à prononcer le décès d'une personne et préfèrent parler d'"arrêt cardiaque». «S'il est déclaré mort, les autorités procèderont à une autopsie et d'autres formalités pour déterminer les circonstances», a précisé la police.

Les doutes concernant son examen de droit avaient soulevé des interrogations concernant son concours d'entrée à l'université de médecine dentaire. Les médias locaux ont également fait état d'accusations d'agression et d'extorsion.